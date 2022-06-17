Trabzonspor; Eren ve Doğucan ile 5, Larsen 3 yıllık sözleşme imzaladı

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen ile Kasımpaşa´da forma giyen Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat´ın maliyetlerini açıkladı. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takım ile Kasımpaşa´da forma giyen Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat arasında 5´er yıllık sözleşme imzalandı. Anlaşmaya göre Eren Elmalı´ya 7 milyon 350 bin TL garanti ücret ödenecek. Sonraki sezonlarda ise futbolcuya bir önceki sezonda aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacak.
Doğucan Haspolat'a ise 2022-23 futbol sezonunda 6 milyon 421 bin TL garanti ücret ödeyecek bordo-mavililer, sonraki sezonlarda futbolcuya bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacak. Ayrıca, Eren Elmalı´nın sözleşme fesih bedeli olarak Kasımpaşa kulübüne 3 milyon 600 bin Euro+KDV, Doğucan Haspolat için ise 1 milyon 200 bin Euro+KDV üç taksit halinde ödenecek.
Öte yandan, oyuncuların menajerlerine de sözleşmelerinin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolculara ödenecek yıllık ücretin yüzde 5´i kadar ödeme yapılacak.LARSEN İLE 3 YILLIK ANLAŞMA
Trabzonspor serbest statüdeki futbolcu Jens Stryger Larsen ile de 3 yıllık anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, Danimarkalı oyuncuya 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 futbol sezonlarında her yıl 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ve 153 bin Euro imza ücreti ödeyecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-06-17 16:04:52
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