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Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak veda etti

DHA

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak veda etti


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Parmak, bordo mavili takıma veda etti.
Trabzonspor´da sezonun ikinci devresinde Yukatel Kayserispor´a kiralanan ve sözleşmesi sona eren Abdülkadir Parmak, yeni sezon hazırlıkları için yapılacak kampın kadrosunda yer almadı. Kamp kadrosundan çıkarıldığını öğrenen oyuncu sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Parmak mesajında, "Yeni sezon öncesinde kamp kadrosunda yer almadığımı ve gelecek sezon için de kadroda düşünülmediğimi öğrenmiş bulunuyorum. Hocalarımın ve yönetimin kararına saygı duyuyorum ve yeni sezonda Trabzonspor'a tüm kulvarlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL KAMPI İPTAL EDİLDİ
2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor´un yeni sezon hazırlıkları için yapacağı kamp programı şekillenmeye başladı. TFF´nin İstanbul Riva´daki tesislerinde yapılması planlanan kamp programını iptal eden bordo mavili takım, 27 Haziran´da Trabzon´da toplanacak ve 4 Temmuz´da Slovenya´ya gidecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-06-17 18:03:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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