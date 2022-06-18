Ameliyathanede ölen anestezi teknisyeni Büşra, son yolculuğuna uğurlandı



Fatih TURAN/TRABZON(DHA)TRABZON'da görev yaptığı özel bir hastanenin ameliyathanesinde fenalaşıp, yaşamını yitiren anestezi teknisyeni Büşra Muhcu (27), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Akçaabat ilçesine özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu, dün akşam saatlerinde sezaryen doğum ameliyatı için cep telefonu ile arandı. Muhcu'ya ulaşamayan mesai arkadaşları, ameliyathaneye girdi. Muhcu, arkadaşları tarafından ameliyathanede hareketsiz bulundu. Kalp hastalığına bağlı ritim bozukluğu nedeniyle anjiyo olup, ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen Muhcu´nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanede nöbet sırasında yaşamını yitiren Muhcu için otopsi işlemlerinin ardından Uğurlu Mahallesi´nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

Uğurlu Mezarlık Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Büşra Muhcu, gözyaşları arasında burada toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-06-18 14:32:53



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