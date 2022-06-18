Atatürk'lü Türk bayrağına saldırıya 2 gözaltı (2)

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1 TUTUKLAMA

Trabzon'da, üzerinde Atatürk'ün posterinin yer aldığı Türk bayrağını, sokakta asıldığı ipten kopardığı gerekçesiyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan gözaltına alınan şüphelilerden V.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı, diğer şüpheli A.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-06-18 23:02:34



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