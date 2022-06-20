Trabzonspor’dan Nwakaeme’ye duygusal veda

Trabzonspor, takımdan ayrılan Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme’ye sosyal medyadan paylaştığı video ile veda etti.
Trabzonspor’un 20212022 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan Anthony Nwakaeme takımdan ayrılacağını açıkladı. Bordomavili kulübün sosyal medya hesabından Nijeryalı futbol için video paylaşıldı.
“Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın. Her şey için teşekkürler Tony” başlığı ile paylaşılan videoda, 33 yaşındaki futbolcunun takımda kazandığı kupa sevinçleri, soyunma odası ve antrenmandaki anlar yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.