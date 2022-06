İnşaat mühendisinin model savaş uçağı merakı Evinde 6 yıldır her gün 7-8 saatlik bir çalışma ile 85 tane model uçak yapan Taner Güney, şimdilerde ise sergi için hazırlık yapıyor

Trabzon’da inşaat mühendisi Taner Güney, 6 yıl önce çocukluktan gelen hevesini devam ettirmek için başladığı model savaş uçağı maketi yapma merakı ile görenleri şaşırtıyor. Evinde 5 yıldır her gün 78 saatlik bir çalışma ile model uçak yapan Güney, şimdilerde ise sergi için hazırlık yapıyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan Taner Güney (57) Karayolları Genel Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Evinde kendisi için dizayn ettiği odasında model uçak yapmaya başlayan Güney, bu hobiden kendini alıkoyamadı. 5 yıldır her gün 78 saatlik bir çalışma ile kendi ürettiği binlerce parçayı birleştiren Güney, uçakların birebir aynısını yapmayı başardı. 6 yılda 85 tane model uçak yapan Güney, model uçakların yanı sıra model helikopter ve gemi de üretiyor.

2017 yılında çocukluktan gelen hevesle model uçak yapmaya başladığını ifade eden Taner Güney ”35 model yaparım o çocukluğundan kalma hevesimi tekrar yaşarım bırakırım diye düşünüyordum. Ama işte bugün burada gördüğünüz gibi toplamda 85 modelinin olduğu farklı farklı bir envantere kavuştuk. Artık bu benim için bir tutku haline geldi, bir yaşam biçimi oldu. Hemen hemen boş zamanında ne yaparım diye artık bir düşüncem kalmadı. Çünkü bütün boş zamanlarımı onlarla değerlendiriyorum. Bunlar çok meşakkatli çok sabır isteyen bir iştir. Ama eseri karşınıza bitirip koyduğunuzda alınan keyif de o bütün meşakkate şeyi zorlukları bir anda siler götürür ona gururla bakma şansı verir. Gördüğünüz modeller ana malzemesi plastik fakat her bir modelin ortalama şöyle söyleyebilirim 200250 parçadan oluşuyor. Bunlarında çok minik parçalardan oluşan bir yapısı var. Bu parçalar birleştirildikten sonra aslına göre boyanıyor. Üzerindeki işaret ve rakamlara kadar bunları yapıyorum. Zemininin hazırlanmasından sonra pleksiden yaptığım kutuların içine yerleştiriyorum” dedi.

Model üzerinde de bazı eskitme çalışmalarının da yapılması gerektiğini belirten Taner Güney “Eğer onu yapmıyorsanız o oyuncak olarak nitelendiriliyor. Ama model diyebilmek için mutlaka eserine çalışmalarının aşınma çalışmaların da yapılması lazım örneğin işte lastiklerin çamurlanmasına ne bileyim uçak gövdelerinin yüksek hızdan dolayı metallerin aşılmaya uğurlaması gibi gibi bir takım eskitme çalışmaları da yapmak zorundasınız. Bunlar bir hayli zaman alan şeyler. Ortalama bir modelin bitirme zamanı yaklaşık sürekli çalıştığımız halde 1015 gün civarında oluyor en önemli unsurlar mevsimsel olarak kullandığınız boyalar ve o boyaların kuruma süreleri onlar tabi belli bir standarda bağlı yani ortalama günde kesintisiz rahatlıkla söyleyebilirim 68 saat çalıştığım oluyor. Bir modele bağlı kalmıyorum çünkü birkaç modeli birden çalışmaya devam ediyorum ki birinde örneğin astarını attığımda diğerini de boyasını tamamlamış oluyorum veya bir diğerinde canlandırma zeminini hazırlamış oluyorum. Böyle çeşitlilik oluşturarak da rutin olan şeyleri de biraz daha ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani daha efektif bir görsel oluşturuyorum” şeklinde konuştu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün pilotluk yaptığı savaş uçağının da modelini yaptığını kaydeden Güney “Onun zamanında pilot olarak kullandığı uçağın aynısını Of ilçemize hediye etmiş. Bende bu kadar modeli çalışmışken paşamız da Trabzonlu iken acaba böyle bir modeli yapabilir miyim diye düşündüm. En nihayetinde onu bitirdim birebir işaretleri isimleri boyaması aynen o uçağın kuyruk numarasına varıncaya kadar birebir aynısı oldu. Yakında bir sergimiz olacak. Bu modeli Hava Kuvvetleri Komutanına hediye etmek isterim” ifadelerini kullandı.

