Akçaabat'ta 3. Açık Hava Tiyatro Günleri başlıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi pandemi döneminde başlattığı Açık Hava Tiyatro Günleri’nin üçüncüsünü bu yıl 16 Temmuz tarihleri arasında düzenliyor.

Sahil park havuzlar alanında yapılacak olan 3. Açık Hava Tiyatro Günleri’nde Akçaabat Belediye Tiyatrosunun yanı sıra şehir dışından gelen tiyatro grupları da sahne alacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Toplumların gelişmesinde ve kültürlerarası etkileşimde çok önemli yeri olan tiyatro, uygarlık tarihinin en köklü ve eski sanat dallarından biridir. Geçmiş ile kurgunun iç içe olduğu tiyatro, aktardığı her öyküyle hayatı daha iyi anlama ve değerlendirme fırsatı sunar bizlere. Tiyatro; birey ve toplum arasındaki bağı en güzel şekilde yansıtmasıyla bir ayna görevi görür ve insana kendini tanıma ve sorgulama imkanı sunan, temel değerlerimizi, kültürel ve manevi zenginliklerimizi koruyabileceğimiz ve gelecek nesillere aktarabileceğimiz etkili bir sanat dalıdır. Biz de Akçaabat Belediyesi olarak yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizi sanatın her branşıyla buluşturmaya önem veriyoruz. Kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde oldukça aktif olan şehrimizde bu alanlarda pandemi sebebiyle zoraki bir durgunluk yaşandı. Neyse ki bu zor günleri hep birlikte gerekli kurallara ve tedbirlere riayet ederek geride bıraktık. Biliyoruz; hemşehrilerimiz eskisi gibi sosyalleşmek işitiyor, eğlenmek istiyor. Sanatla iç içe olmak istiyor. Bu sebeple hemşehrilerimizin yaz mevsimini dolu dolu geçirmelerini sağlayacak etkinlikler hazırladık. Yaz mevsiminin ilk ayının ilk ulusal etkinliği 3. Açık Hava Tiyatro Günleri olacak. 3. Açık Hava Tiyatro Günleri’nde hem çocuklar, hem gençler hem de büyüklerin beğeniyle izleyeceği oyunlar yer alıyor. Farklı şehirlerden gelen tiyatro ekipleri birbirinden güzel oyunlar sahneleyecek. Şimdiden toplamda altı akşam devam edecek olan Açık Hava Tiyatro Günlerine büyük küçük tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

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