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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Zorluoğlu yapılan çalışmaları basın mensupları ile yerinde inceledi

İHA

Başkan Zorluoğlu yapılan çalışmaları basın mensupları ile yerinde inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı hızla devam eden ve şehrin marka değerini yükseltecek vizyon projeleri, basın mensuplarıyla birlikte yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu, temaslarının ardından yaptığı değerlendirme toplantısında Trabzon’a kazandırılacak Vadi Park ve Hisar Kent projelerinin de müjdesini verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı devam eden ‘Yeni Otogar, GanitaFaroz, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi ile Kadınlar Hali’ projelerini basın mensuplarıyla gezdi. Başkan Zorluoğlu incelemelerin ardından Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

“Yeni otogar gelecek yıl Mayıs ayında açılacak”
Trabzon’a değer katacak, şehirdeki yaşama sebeplerini artıracak çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Yeni Otogar inşaatı yüzde 30’ları geçti. Gelecek yıl mayıs ayı gibi açılışını hep beraber gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çok nitelikli bir yapı oluyor. Fotoğraflardaki gibi olmazsa para vermeyeceğiz. Biz öyle çalışıyoruz, projelerimizin görselleri nasıl ise aynı oranda gerçekleşmesini şart koşuyoruz. Kahramanmaraş Caddesi’nde bu şekilde yaptık, otogarı da bu şekilde yapıyoruz” dedi.
Değirmendere Vadisi ile ilgili de açıklama yapan Başkan Zorluoğlu, “Değirmendere’nin öneminin bilincindeyim. 29 hektarlık sanayi alanında bulunan 1700 dükkânı taşıyıp, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi nehri de gerekiyorsa rehabilite edip etrafını dönüştürerek Değirmendere bölgesini muhteşem bir görüntüye kavuşturmayı hayal ediyorum. Ben hayalime bir noktadan başladım. Terminal binası ve çevresi bu dönüşümün başlangıcıdır. Değirmendere’deki dönüşüm terminal sonrası hızlıca devam edecektir” şeklinde konuştu.

“GanitaFaroz çekim merkezi olacak”
GanitaFaroz projesinin Trabzon için çok kıymetli bir çalışma olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Ganita projemiz Faroz’a kadar yaklaşık 3 kilometrelik bir projedir. Trabzon’u tarihiyle buluşturacak önemli bir iş. Bunun Ganita kısmını bu yaz bitirmeyi hedeflemiştik fakat bazı ekonomik olumsuzluklar nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi burada da iş biraz yavaşladı. Fakat sonbaharda Ganita kısmını hizmete açacağız. Diğer kısmını ise 2023 yılında tamamlayacağız. 2023 yılında GanitaFaroz arası muhteşem bir çekim merkezi olacak” ifadelerini kullandı.

“Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’nin Trabzon’da ilk olma özelliği taşıyor”
Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’nin Trabzon’da ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ni sadece kadınlara özel, dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri hem de para kazanabilecekleri bir kompleks olarak dizayn ediyoruz. Yıl sonuna kadar bütün donanımı ile birlikte tamamlanacak. Eminim kadınlarımızın çok hoşuna gidecek. Oranın yapımını gerçekleştiren Cengiz Holding’e teşekkür ederim. Bizden bir kuruş para almadan tamamıyla hayır işi olarak yapıyorlar. Sadece inşaat değil içindeki donanımı da onlar temin edecekler” diye konuştu.
Kadınlar Hali Projesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Orası yakın tarihe kadar Trabzon’un çok önemli bir pazarıydı. Ama artık eskimişti ve kullanılamayacak durumdaydı. Orayı yıktık. Daha görseli güzel, kaliteli ve daha kullanışlı şekilde inşa ediyoruz. Orayı da yıl sonuna kadar bitirip, hizmete açacağız. Çalışma sürecinde esnafımız için geçici olarak yaptığımız yerlerin tamamı yıkılacak. Kimse beklenti içine girmesin. Gerek sur boyunca devam eden yerler, gerek surun arkasında devam eden büyük alan tamamen yıkılacak. O bölgeyi restorasyon yapmak suretiyle ışıklandıracağız. Ve o bölge, insanlarımızın keyifle alışveriş yapacağı alana dönüşmüş olacak” dedi.

"Biz projelerimizde önce kaynağını buluyoruz, projesini hazırlıyoruz, ihale aşamasına geliyoruz ve kamuoyuna açıklıyoruz"
Göreve geldiği ilk günden beri prensip olarak projesini yapmadığı, kaynağını bulmadığı, ihale aşamasına gelmediği hiçbir işi paylaşmadığını belirten Zorluoğlu, şunları söyledi:
“Çünkü paylaşıp da daha sonra gerçekleştiremezsek bizim inandırıcılığımız zedelenir. Bunu da hiç arzu etmeyiz. O nedenle biz projelerimizde önce kaynağını buluyoruz, projesini hazırlıyoruz, ihale aşamasına geliyoruz ve kamuoyuna açıklıyoruz. Geçen hafta Ankara’da Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanımız hemşehrimiz Sayın Mustafa Varank’ı ziyaret ettik, toplantı yaptık. Trabzon 2019 yılında Sayın Bakanımızın oluruyla Cazibe Merkezleri Destekleme Programına dâhil edildi. Bu programda çok az sayıda il var. Trabzon’u da Sayın Bakanımız sağ olsun kendi oluruyla o programa dâhil etti. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı, birçok projenin yapılmasına destek verecek bir mali program esasında. O yüzden bizim dâhil olmamız önemliydi. Dâhil olduktan sonra bir kaç tane iş yaptık. Bir tanesi Sanayi Sitesi alanının taşınmasına ilişkin fizibilite çalışmasıydı. Bir diğeri de Bilim Merkezi ve Planetaryum. Kubbe inşaatı tamamlanmak üzere. O da bölgede ilk olma özelliği taşıyor. Onu da yıl sonuna kadar tamamlayıp, önümüzdeki yılbaşı hizmete açacağız. Bilim Merkezi ve Planetaryum da kaynağını Cazibe Merkezilerini Destekleme Programı’ndan bulduğumuz bir işti.”

“Vadi Park Projesi ile Zağnos Vadisi canlanacak”
“Cazibe Merkezileri Destekleme Programına iki proje daha hazırlayıp teklif etmiştik” diyen Zorluoğlu “Bir tanesi Tema Park. Şehirde çok eksikliği hissedilen, özellikle çocukların ve gençlerin ve yaz aylarında şehrimizi ziyaret eden turistlerin vakit geçirebilecekleri, eğlenebilecekleri alanların eksikliği mevcut. Zağnos Vadisi de kentsel dönüşümü tamamlandıktan sonra çok hareketlendiremediğimiz bir vadi. İnsanların çok gitmediği, biraz atıl kalan zaman zaman sorunlar yaşadığımız bir alandı. İşte bu Vadi Park Projesi’yle biz Zağnos Vadisi’ni canlandırmayı hedefliyoruz. Zağnos Vadisi’nde gençlerin eğlenebileceği, büyüklerin de hoşuna gidecek, çocukların da güzel vakit geçirebilecekleri Vadi Park oluşturmak istiyoruz. Bu projeyi yapıp Bakanlığa sunduk. Geçen haftaki toplantımızda Sayın Bakanımız da destek verdiler. 40 milyon liralık ödenek aldık. 5 milyon lira da Büyükşehir’in bütçesinden harcayacağız. O bölgede Ortahisar Belediyemizin Akvaryumu hizmete girdi. Bir canlanma oldu. Şimdi Vadi Park’la birlikte entegre şekilde oraya giden insanların sadece akvaryumu değil, oluşturacağımız park alanında da güzel vakit geçirebileceklerini hesap ediyoruz. Şu ana kadar bu program dâhilinde bir şehre verilen en büyük katkı 40 milyon lira. Bunu en iyi şekilde değerlendirip inşallah kısa sürede bitirmek istiyoruz. Yeşil alanları çok titiz bir şekilde koruyarak projemizi uygulayacağız. Proje kapsamında eğlence macera alanı oluşturacağız. Çocuk atölyeleri ve İllüzyon Müzesi yapacağız. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ama Bakanımıza da bu şekilde arz ettik. Eğlenceli, adrenalini yüksek bir takım aktiviteler yapılacak bir alana dönüştürmek istiyoruz. Zip coaster, gokart alanı gibi fikirlerimiz var. Zipline, tırmanma duvarı mutlaka olacak. Altıgen parkuru, insan sapanı dediğimiz adrenalini yüksek uygulamalar, güvenlikli ip pakuru, çocuklar için aşçılık atölyesi için küçük üniteler halinde çocuk köyü atölyeleri yapmak istiyoruz. Hayvan sevgisini kazandıracak atölye çalışmaları yapılınca Zağnos Vadisi çok farklı bir noktaya taşınacak” ifadelerini kullandı.

“Hisar Kent Projesi için 15 milyon lira destek aldık”
2. yeni projesinin Hisar Kent Projesi olduğunu kaydeden Zorluoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Daha önce 2013 yılında bütün detaylarıyla hazırlanmış projeydi. Eski Ortahisar dediğimiz bölgede, rehabilitasyon ve benzer teknik ve yöntemlerle tarihi mekanların, sokakların ortaya çıkarılması. Bütün projesi hazır. 19 hektarlık bir alan ama biz ilk etapta 3 hektarlık bölümünde bu uygulamayı başlatacağız. Bu projeyi Bakanlığa sunduk. Sayın Bakanımız ilk etapta bakanlık bütçesinden 15 milyon lira destek verecek. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de 15 milyon TL bu iş için tahsis ettik. Dolayısıyla ilk etapta 30 milyon gibi bir kaynakla bu işe de başlayacağız. Şehrimizin eski Trabzon’un, eski sokakların aslına uygun şekilde ortaya çıkarılması, sokak sağlıklaştırması, şehir mobilyaları ile iki vadi arasında kalan bölgenin abat edilmesi ve çok güzel şekilde ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz. Hisar Kent kapsamında 123 adet tescilli yapı, 11 adet kayıp eser var. Daha önce restore edilmiş alanlar ve yüksek bir turizm potansiyeli mevcut. Yukarıhisar’dan arkeolojik kazıya başladık. Buralarda sorun çarpık yapılaşma. Eski Trabzon ‘old city’ mantığıyla ortaya çıkarılabilirse, bu şehre gerçekten büyük hizmet yapılır. Biz bu yapıları aslına uygun şekilde restore ederek, tarihi olmayan yapıları da onararak birbiriyle uyumlu hale getirip bu bölgeyi gelen yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Tarihi dokuya uygun olmayan yapılar, binalar işletmeler var. Bunların tamamı proje kapsamında elden geçirilecek. Burası 2011’de Kentsel Yenileme alanı ilan edildi. İmar planı onayı ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı da 2013’te çıkarıldı. Dolayısıyla hazırlıkları tamam. Bundan sonra esas kısım başlayacak. Bu projenin ilk etapta bütçesi 60 milyon liraydı. Biz ilk etapta 30 milyon lira ile başlayacağız. Her yıl bütçemize ödenek koyacağız, her yıl yine bakanlık veya bakanlıklardan buna ilişkin hibe destek alacağız ve yolumuza devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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