JASAT dedektiflerinden kaçamadılar

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir eve girerek çok sayıda televizyon ve elektrikli ev eşyası çalan 3 kişi JASAT dedektiflerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çamlıca mahallesinde Z.A. (63) isimli şahsa ait eve giren hırsızlar evden 3 televizyon ile çay makinası, ütü, elektrik süpürgesi ile bıçak seti çalarak kayıplara karıştı. Şahsın Araklı İlçe Jandarma Komutanlığı’na şikayeti üzerine harekete geçen JASAT Timleri toplanan veri ve bulgular üzerinde yaptığı çalışma sonucu olay şüphelileri tespit edilerek adli makamlardan alınan kararla 5 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Şüpheliler çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanırken, S.A. (32), R.A. (29) ve O.A. (24) isimli 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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