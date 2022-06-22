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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis adaylarından yemin töreninde ‘Zeybek’ gösterisi

İHA

Polis adaylarından yemin töreninde ‘Zeybek’ gösterisi

Trabzon’da Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi 27. dönem mezunları için düzenlenen yemin töreninde polis adaylarının yağmur altındaki zeybek gösterisi izleyenleri büyüledi.
Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi, 27. dönem mezunlarını verdi. Eğitim gören 376 polis adayı için bugün okulda mezuniyet töreni yapıldı. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı 1.Sınıf Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Şen, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, kent protokolü, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aileler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, dönem birincisi polis memuru Hüseyin Kenger, mezunlar adına bir konuşma yaptı. Kenger, konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Kanunsuzluğun içerisinde olmayın, milletin polisi olun, başka kimselere bağlı olmayın"
Törende bir konuşma yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzelyazıcı, polis adaylarının 7 aylık eğitimi başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, “Dünyada ve özellikle ülkemizin de içerisinde yer aldığı coğrafyada Kovid19 salgınının minimum seviyelere düştüğü bu günlerde yanı başımızda yaşanan savaş insanlığın güvenlik noktasında tehdit eden bir hale gelmiştir. Ülkemize komşu sınır bölgelerinde yaşanan savaşlar, işgaller, terör olayları ve bunlara dayalı olarak gerçekleşen düzensiz göç olayları etkisi altında olmasına rağmen ülkemizdeki bu huzurlu ortamda fiziki olarak sürdüğümüz 7 aylık eğitimi başarılı bir şekilde tamamladı. 177. yıllık maziye sahip emniyet teşkilatımızda zaman zaman vatana ve millete hizmet şarına aykırı farklı odakların uşağı haline gelenler olmuştur. Sizlerden bir meslek büyüğünüz olarak beklentim asla kanundan sapmayın. Kanunsuzluğun içerisinde olmayın, milletin polisi olun, başka kimselere bağlı olmayın. Başkalarından emir almayın, Türk gelenek ve göreneklerine bağlı kalın” dedi.

Geriye dönüp baktığımızda 15 Temmuz’da biz bunun acı bedelini hep birlikte yaşadık"
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise yaptığı konuşmada, polislik mesleğinin stres düzeyi yüksek mesleklerin başında geldiğini dile getirerek, “Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz büyük bir sorumluluk örneği göstererek sahada gece gündüz mücadele etmektedir. Bu bakımdan özellikle devletimizin işleyişini en iyi uygulayacak ve takip edecek görev erleri olacağınıza cani gönüldün inanıyorum. Ülkemizin farklı yerlerinde bu vatan, bayrak ve devlet için görev süreniz boyunca bu millete hizmet edeceksiniz. Görev hayatınız boyunca ülkemizin her yerinde en ücra köşesinde giyinmiş olduğunuz bu üniformanın layıkıyla hakkını vereceğinizden cani gönülden inanıyorum. Bizler inanıyoruz ki sizler bu milletin polisi olacaksınız. Birilerinin kiraya verdiği, beyinleri kiraya verilmiş polisler değil geriye dönüp baktığımızda 15 Temmuz’da biz bunun acı bedelini hep birlikte yaşadık. Ama bu vatanın has evladı, bu milletine sevdalı, bayrağına sevdalı polislerimiz sayesinde bu millet 15 Temmuz’da kahramanca verdiği mücadelenin sonunda bu bayrağına ve vatanına sahip çıkarak devleti korudu ve kolladı. İnşallah sizlerde bu duygu ve inançla bu vatana, millete hizmet edeceksiniz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından silah başına gelen polis adayları, meslek yeminlerini ederek kep attı. Yemin töreninin ardından polis adayları, birbirlerine ve ailelerine sarılarak mutluluklarını kutladı. Aileleriyle fotoğraf çektiren polis adayları törenin ardından ise gösteri yaptı. Zeybek oyunu ile ailelerini kendilerine hayran bırakan polis adayları yağmur altında izleyenleri büyüledi.

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