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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İman Ayetleri Hat Sergisi'nin yeni durağı Trabzon oldu

İHA

İman Ayetleri Hat Sergisi'nin yeni durağı Trabzon oldu

Albayrak Grubu’nun geleneksel hale getirdiği ve bu yıl “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetlerin konu olarak seçildiği “İman Ayetleri Hat Sergisi”nin 10. durağı Trabzon oldu.
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun yanı sıra davetliler katıldı.
Albayrak Grubu’nun, İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 8 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü hat eserleri sergisi, bu kez Trabzon’da sergileniyor.
Hat sanatçılarının gelenek ile moderni harmanlayarak, hat çeşidi, renk ve malzeme sınırlaması olmaksızın özgün bakış açısıyla meydana getirdiği eserler, önce 2022 Albayrak Hat Takvimi’nin yapraklarını süslemiş, ardından Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nde sergilenmişti. 12 ünlü hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı sergi daha sonra İstanbul’un birçok farklı mekânında sanatseverlerin beğenisine sunulmuş ve ciddi ilgi görmüştü.
İlk kez İstanbul dışında bir şehirde Balıkesir’de sergilenen eserler, bu kez Trabzon’da sergileniyor. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirilen “İman Ayetleri Hat Sergisi” açılış törenine hat sanatı gönüllüleri de hazır bulundu. Usta hattatlar Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu’nun eserlerinin yer aldığı sergi, 23 Temmuz’a kadar Trabzonluları ağırlamaya devam edecek.
Sergi ile ilgili bilgiler veren Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, serginin bundan sonraki durağının Erzurum olacağını söyledi. Sivri “Bugün burada Albayrak Grubu ‘İman Ayetleri Hat Sergisi’ için buradayız. Ocak ayında Ayasofya Kebir Camiinde açılışı gerçekleştirdik ve İstanbul’da farklı noktalarda sergimizi ulaştırdık. İlk durağımız Balıkesir’di, Balıkesir’den sonra Trabzon’dayız. Hat sanatı İslam sanatının en değerli eserlerindendir. Sanatın erişebilir olması çok önemli onun için burada Anadolu’nun farklı noktalarında bu sergimizi açıyoruz. Burada 13 farklı eser var, 12 farklı hattatın kuranda geçen iman ayetlerini hem burada, hem de gelenekseli sentezledikleri bir çalışma olacak. Bu eserenin bir diğer avantajı da burayı gezen insanlar her eserin altında bir karekod görecek ve karekodla eserin hangi hattat tarafından yazıldığı hangi teknikle yazıldığı hangi iman ayetinden bahsettiği konusunda da bilgi alabilecekler. Bundan sonraki durağımız Erzurum olacak yine Erzurum’da bu sergimizi sergileyeceğiz. Bu eserlerin yapılışı 1 yıl sürüyor. Önce konular belirleniyor, 12 farklı hattata ve bununla ilgili çalışmalar hazırlanıyor” dedi.
Konuşmaların ardından açılış kurdalesi kesilirken daha sonra sergi gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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