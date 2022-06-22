Trabzonspor’un kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig 20222023 Sezonu öncesi Trabzonspor’un yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.
27 Haziran, Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak olan bordomavililer sezon öncesi Trabzon’da çeşitli test ve sağlık kontrollerinden geçecek.
Ardından kafile , hazırlık kampının 1. etabı için Slovenya’ya giderek 417 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını burada sürdürecek. 17 Temmuz’da 3 gün izin yapacak olan Trabzonspor 2029 Temmuz tarihleri arasında hazırlık kampının 2. etabını yapmak üzere Avusturya’ya gidecek.
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