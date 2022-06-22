Giresunspor, Vefa Temel´i kadrosuna kattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Süper Lig ekibi Giresunspor, 1´inci Lig ekibi Bursaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Vefa Temel'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Doğan Can Davas transferinin ardından Bursaspor altyapısında yetişen ve sözleşmesini tek taraflı fesheden 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Vefa Temel´i renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Vefa Temel ile anlaşma sağlamıştır. Vefa Temel takımımızın Erzurum'da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Vefa Temel'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-06-22 22:15:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.