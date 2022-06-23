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'İman Ayetleri Hat Sergisi' Trabzon´da

DHA

'İman Ayetleri Hat Sergisi' Trabzon´da


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-TRABZON'da, Albayrak Grubu´nun 10´uncusunu düzenlediği geleneksel 'İman Ayetleri Hat Sergisi' ziyaretçilerle buluştu. 13 hat sanatçısının 13 eserinin yer aldığı sergi hakkında bilgi veren Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, "Sanatın erişilebilir olması için Anadolu´nun farklı noktalarına sergimizi ulaştırıyoruz" dedi.Trabzon´da, Albayrak Grubu tarafından, İslam sanat geleneğini yaşatmak üzere her yıl farklı temalarla hazırlanan hat sanatı sergisi açıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi´nde düzenlenen serginin açılış törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonport Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve çok sayıda kişi katıldı.10´uncusu düzenlenen ve bu yılki teması "Ey iman edenler" hitabıyla başlayan ayetlerin konu olarak seçilen serginin açılışına vatandaşlar ilgi gösterdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Albayrak Grubu Hat Takvim Proje Koordinatörü İbrahim Şengül, katılımcılara sergiyi gezdirerek sanatçıların eserlerini tanıttı.`ESERLERİN ALTINDAKİ KAREKOD İLE BİLGİ ALINABİLİR´Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, şunları söyledi:"Sergimizin açılışını ocak ayında Ayasofya camiinde gerçekleştirdik ve İstanbul´da farklı noktalara sergimizi ulaştırdık. İstanbul dışındaki ilk durağımız Balıkesir´di. Bugün de Trabzon´dayız. Hat sanatı İslam sanatlarının en değerli eserlerindendir. Sanatın erişilebilir olması için Anadolu´nun farklı noktalarına sergimizi ulaştırıyoruz. 13 farklı hattatın Kuran-ı Kerim´de geçen iman ayetlerini hem modern hem de gelenekseli sentezledikleri 13 farklı eser burada sergileniyor. Burayı gezen insanlar, eserlerin altındaki karekod sayesinde eser ve sanatçı hakkında bilgi alabilecek. Bundan sonraki durağımız Erzurum olacak. Bu eserlerin ortaya çıkması 1 yıl sürüyor. Önce konular belirleniyor. Sergide hem üstatların hem öğrencilerinin eserleri bulunuyor. Sentez bir çalışma ortaya çıktı."`TRABZONLU 2 SANATÇI KARDEŞİN ESERLERİ DE VAR´Sergide Trabzonlu hat sanatçısı 2 kardeşin de eserlerinin yer aldığını söyleyen Albayrak Grubu Hat Takvim Proje Koordinatörü İbrahim Şengül de  "Mehmet Özçay ve Osman Özçay hocalarımızın eserleri de sergide yer alıyor. Hocalarımız Çaykaralıdır. Ayrıca sergimizde hoca ve çıraklarının eserleri de yer aldığı için hoca-çırak ilişkisini ortaya koyuyor. Trabzon´daki tüm sanat muhibbanını bekliyoruz" diye konuştu.23 TEMMUZ'A KADAR SERGİ GEZİLEBİLECEKHat sanatçılarının gelenek ile moderni harmanlayarak, hat çeşidi, renk ve malzeme sınırlaması olmaksızın özgün bakış açısıyla meydana getirdiği eserler, önce 2022 Albayrak Hat Takvimi´nin yapraklarını süslemiş, ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi´nde sergilenmişti. 13 ünlü hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı sergi daha sonra İstanbul´un birçok farklı mekanında sanatseverlerin beğenisine sunulmuş ve ilgi görmüştü. Usta hattatlar Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu´nun eserlerinin yer aldığı sergi, 23 Temmuz´a kadar Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi´nde sanatseverleri ağırlamaya devam edecek. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-06-23 09:17:43

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