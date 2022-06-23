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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalıcı İzler Projesi’nin son toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Kalıcı İzler Projesi’nin son toplantısı gerçekleştirildi

Trabzon Valiliği Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi’nin paydaşları arasında yer aldığı ‘Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği’ (KEBSED) ile ‘Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD) birlikte organize ettiği ‘Kalıcı İzler Projesi’nin son toplantısı gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Trabzon’da Araklı, Beşikdüzü, Sürmene ile Şalpazarı ilçelerinde yürütülen proje kapsamında; ilçe kadın hakları kurullarının oluşturulması, izleme komisyonlarının oluşturulması, ilçe yerel eşitlik eylem planlarının hazırlanması, ilçe kadın eşitliği izleme planlarının hazırlanması, izleme ve eğitimlerin yapılması hedeflendi.
Toplantıda bir konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, insanlığın tarihsel süreç içerisinde geldiği nokta itibarıyla bugün hâlâ cinsiyet eşitsizliğinin konuşulmasından büyük bir üzüntü duyduğunu dile getirdi.
Ortahisar Belediyesi’nin böyle bir projenin paydaşı olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Başkan Genç, “Önceki konuşmalarda ‘Toplumda kadınımızın sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ettik’ denildi. Bu ifade bile aslında üzüntü verici. Ne demek yani? Toplumda kadın da erkek de hepimiz biriz. Tabi ki, farklı talepler olabilir, olmalıdır da. Bu eşyanın tabiatı gereğidir. Ama bunun ifadesi bile üzüntü verici. Ama bu sorun var, bunu çözmek lazım. Biz de göreve geldiğimiz andan itibaren bu konuda adımlar attık. Bunları yapmış olmayı bir ayrıcalık ortaya koymak adına söylemek de istemiyorum. Ama bugün yeni bir şey var. Bunu görmek de güzel Sunumda ifade edildiği üzere bakış açımız değişti. Bu anlayış aslında bu masa etrafında bizi bir araya getirdi. Biz yerel yöneticileriz ama güç sizdedir. Siz bizi bu manada motive etmelisiniz. Ettiniz de Bu konuda bizim kendiliğimizden yapabildiklerimiz var. Bir de aslında o sorunu yaşayanların ortaya koydukları bir anlayışla karşılıklı olarak bu iradeyi bir zemine oturtabilmek adına o yönetişim anlayışını ortaya koymak lazım. İkinci olarak çıkardığımız sonuçta sürdürülebilirlik. Bir araya geldik ama sonuç, fiiliyat ne? Ne sonuç elde edeceğiz, bu çok önemli” şeklinde konuştu.
Kalıcı İzler Projesi’nin Trabzon’da çok profesyonelce yürütüldüğünü ifade eden Genç, “Gerçekten de iş etraflıca ele alınmış, lokal çalışmalar yapılmış, birleştirilmiş ve il eylem planıyla birlikte huzura çıkmış. İnşallah, bu çalışmaları diğer ilçelerimiz de tamamlar. Bu iş yürüyecek, bunu yürüteceğiz ama hep beraber yürüteceğiz. Burası çok önemli. Sürdürülebilirlik kısmı. Çok kıymetli bir çalışma. İnşallah en kısa zamanda 18 ilçemize de şumul eder. Kadınlarımızla ilgili sivil toplum örgütlerimizin 28 adet olması çok önemli. Trabzon her alanda olduğu gibi, bu manada da öne çıkıyor. Burada kadın meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Kendimi bu manada şanslı olarak görüyorum. Dört partimizden de kadın meclis üyelerimiz var. Ve hepsi sağ olsunlar bu konularda da toplumsal duyarlılığı yerel yönetici olarak bana yansıtıyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İyi ki, varlar. İnşallah sayıları artar” diye konuştu.

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