İneğiyle uçurama düşen kadın öldü

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Fatih TURAN/ARAKLI,(DHA)TRABZON'un Araklı ilçesinde mezrada otlattığı ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlanan Fatma Küçük (51), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Fatma Küçük, mezra ve kayalık alanda otlattığı ineklerinden biriyle dengesini kaybedip, yaklaşık 400 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin halat yardımıyla indiği uçurumun sonunda ulaştıkları kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük'ün cansız bedeni uzatılan halatla bulunduğu yerden alındı. Ölen iniğin çakıralması için de köylüler eşliğinde çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Araklı Fatih TURAN

2022-06-23 21:29:48



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