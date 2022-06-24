Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı

Fatih TURAN/ ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
İlçenin AcısuŞıhkıranıSis Dağı Yaylası yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde etkili sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı. İlçe belediyesi ekiplerince iş makinesi eşliğinde başlatılan çalışmayla kaya parçaları temizlenirken, karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Salpazarı Fatih TURAN
2022-06-24 18:38:30
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