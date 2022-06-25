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Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı seyahat yasağı kalktı, oto kiralama firmalarına yoğun talep var Trabzon’da faaliyet gösteren oto kiralama firmasının yetkilisi olan İsmet Özpınar: “Suudi Arabistan’ın kapıları açması kiralık araçlara olan talebi artırdı” “Rezervasyonlarımız başladı, şu an yoğun bir şekilde devam ediyor”

İHA

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı seyahat yasağı kalktı, oto kiralama firmalarına yoğun talep var Trabzon’da faaliyet gösteren oto kiralama firmasının yetkilisi olan İsmet Özpınar: “Suudi Arabistan’ın kapıları açması kiralık araçlara olan talebi artırdı” “Rezervasyonlarımız başladı, şu an yoğun bir şekilde devam ediyor”

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı Korona virüs kaynaklı seyahat yasağını kaldırmasının ardından Trabzon’da faaliyet gösteren turizm tesisleri ve oto kiralama firmalarına yoğun talep yaşanıyor.
Suudi Arabistan’ın Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya ile birlikte Türkiye’ye uyguladığı seyahat yasağının kaldırıldığını açıklaması Trabzon’da başta turizmciler ve oto kiralama şirketlerinin yüzünü güldürdü. Trabzon’da Temmuz ayı ile birlikte gelecek olan Suudi turistlerin yörede ticareti hareketlendireceği düşünülüyor.
Trabzon’da faaliyet gösteren oto kiralama firmaları, yaklaşık 2 yıl süren pandeminin ardından bu sezon şimdiden yoğun bir talep aldıklarını belirterek özellikle Suudi Arabistan’ın Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırmasının işlerini daha da artırdığını söylediler.
Trabzon’da faaliyet gösteren bir oto kiralama firmasının yetkilisi olan İsmet Özpınar bu yıl, turizmciler için iyi bir sezon olacağını belirterek Suudi Arabistan’ın kapıları açması iş potansiyellerini daha da artırdığını söyledi. Oto kiralama için rezervasyonların yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydeden Özpınar, “Bu sene inşallah iki yıllık pandemi sürecinin ardından turizmciler için güzel bir atılım yılı olacak. En önemlisi de Suudi Arabistan’ın kapıları açması, bizim potansiyelimizi daha da artırdı. İnşallah bu sene iyi bir ivme bekliyoruz. Rezervasyonlarımız başladı şu an yoğun bir şekilde devam ediyor ancak; şu anda araç konusunda yine sıkıntı olacağını düşünüyorum. Çünkü uzun süredir yani 23 yıldır gelmeyen Suudi müşterilerimiz burada evi olanlar 5060 günlük taleplerde bulunuyorlar. Hepsi de araç kiralama talebinde bulundular gelecekler. Kendileri Avrupa’da yaptıkları rezervasyonları iptal ettiklerini söylüyorlar buraya yoğun bir talep olacak inşallah. Dolayısıyla şu anda rezervasyonlarda patlama yaşanıyor” dedi.

"Şu anda en uygun günlük araç kiralama fiyatı bin TL ile üç bin TL arasında değişiyor"
Pandemide önemli kayıplar yaşadıklarını ifade eden Özpınar, “Pandemiden önce ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyorduk pandemide bayağı bir düşüş, kayıplar yaşadık. Şu anda herkes yatırım yaptı, inşallah gelen taleplere cevap vereceğiz ancak zorlanma yaşayacağız. Özellikle TemmuzAğustos aylarında araç konusunda biraz sıkıntı yaşayacağız. Fiyatlarımızda tabi ki bir değişiklik oldu yurt dışından gelen Arap misafirlerimiz hep üç yıl öncesinde kaldılar ancak Türkiye’de şartlar değişti. Şu anda olaya eski sistem üzerinde bakıyorlar ama fiyatlar değişti. Şu anda en uygun günlük araç kiralama fiyatı bin TL ile üç bin TL arasında değişiyor” diye konuştu.

"Trabzon’da yaklaşık 10 bin kiralık araç trafiğe çıkacak"
Trabzon’da yaklaşık 10 bin kiralık aracın trafiğe çıkacağını kaydeden Özpınar, “Trabzon’da yaklaşık 10 bin araç piyasada olacak. Trabzon’a yoğun bir talep var, sezonun kısa olmasına rağmen yeterli gelmiyor. Sezon kısa olduğu için Trabzon’a 23 ay yoğun bir şekilde talep oluyor bu nedenle yeterli olmuyor. Bizim için en önemli tabi ki Suudi pazarı, Suudi pazarı çok önemli çünkü; 40 milyona aşkın bir nüfusu var diğer Arap ülkelerinin nüfusu 35 milyon dolayısıyla onlar bizi tatmin etmiyor. Suudi nüfusu yoğun, talepleri fazla olduğu için yine de en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Bölgeyi bizden iyi biliyorlar"
Arap turistlerin bölgeyi kendilerinden daha iyi bildiğini belirten Özpınar, “Bu bölgede gitmedikleri yer yok, onlar bölgeyi bizden daha iyi biliyorlar. Bütün yaylalar olmak üzere Uzungöl, Ayder, Uzungöl onların zaten vazgeçilmezi. Sümela, Hıdırnebi, Kayabaşı Yaylası bunun gibi birçok yeri geziyorlar. Hepsi araştırma yaparak geliyorlar. Buraları iyi biliyorlar belki de buraları bizden daha iyi biliyorlar . Sosyal medyayı çok yoğun olarak kullanıyorlar örneğin rezervasyon talepleri bize sosyal medya üzerinden geliyor bir çok talebi oradan alıyoruz. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden bölgeyi de iyi tanıtım yapıyorlar. Bölgeyi bizden daha iyi biliyorlar diyebilirim” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trabzon Havalimanı yakınındaki Pelitli mahallesinde araç kiralama şirketlerinin park alanlarının dışında çok sayıda kiralık araç sokaklarda ve caddelerde park halinde durarak müşterilerini bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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