Trabzonspor’da transfer atağı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “İki mevkideki 2 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor” “Gruplara kaldığımız takdirde elde edeceğimiz gelir, Trabzonspor kulübünün 1 yıllık futbolcu maaşlarının tamamını karşılıyor”

Trabzonspor 51. Olağan Divan Kurulu toplantısı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla yapıldı. Az sayıda kişinin katıldığı divan kurulu toplantısında söz alan Başkan Ağaoğlu, transfer konusunda iki mevkide görüşmelerin sürdüğünü belirterek söz konusu futbolcuların 9 Temmuz’da kampa katılacaklarını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer konusunda 2 oyuncu ile görüşmelerin sürdüğünü, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaları halinde kulübünün 1 yıllık futbolcu maaşları tamamının karşılanacağını söyledi.

Trabzonspor 51. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen spor yasasını eleştirerek, “Spor yasası, evet gereklidir fakat geçiş dönemi olmalıydı. Birden bire çok keskin bir giriş yapıldı şimdi herkes ne yapacağını doğrusu karar veremiyor. Bekleniyor yönetmelikler çıktın diye. Yeni TFF harcama limitlerini açıkladı, ben şaşırdım. Harcama limitlerini federasyon mu hazırlayacak bundan sonra yoksa yasaya göre mi hazırlanacak. Çünkü yasa, yönetimlere belli bir harcama standardı koyuyor. Diyor ki, şu kadarı aşamazsın, aşarsan hem mali hem de hapis cezasıyla sorumlu tutarım seni diyor. Bizim bile hukukçu olarak kafamız karıştığı yerde yöneticilere Allah kolaylık versin. Umarım bir an önce netleşir” dedi.



"Transferler kampa katılacak"

Daha sonra söz alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görüşme halinde oldukları 2 futbolcunun 9 Temmuz’daki kampa katılacağını ifade ederek, “Önümüzde oynayacağımız bir playoff maçı var. Playoff’u geçtiğimiz takdirde Trabzonspor’umuz Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Bu hem sportif anlamda, hem ülkenin tanıtımı anlamında ülke sporunun ülke futbolunu tanıtımı anlamında aynı zamanda da kulübümüz açısından baktığımız zaman ekonomik anlamda bizim için çok büyük değer ifade ediyor. Gruplara kaldığımız takdirde elde edeceğimiz gelir, Trabzonspor Kulübü'nün 1 yıllık futbolcu maaşlarının tamamını karşılıyor. Bu açıdan son derece önemli. Camianın beklentisi, yıllardır şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan, camianın beklentisi açısından baktığımız zaman sportif anlamda da çok büyük önem arz ediyor. Bugün camiamız transfer beklentileri içerisinde. Sizlerin de malum olduğu üzere daha önceden belirlenmiş olan isimlerden geçtiğimiz hafta içerisinde 4 oyuncu ile sözleşme imzaladık. Bugün itibariyle de hocamızın talepleri doğrultusunda, hem hocamızın hem de izleme ekibimizin belirlemiş olduğu 2 mevkideki 2 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Camiamızın endişesi olmasın bu iki transferimizi de hazırlık kampının ilk gününe, ilk gününe derken milli takımlarda görev yapan 10 üzerinde oyuncumuz var. Transfer ettiğimiz oyuncularımız da dahil milli takımlarda görev yapan oyuncularımız hazırlık kampına Slovenya’da 9 Temmuz tarihinde katılacaklar. 9 Temmuz tarihinde de bu 2 yeni transferimiz takımımızın hazırlık kampına hazır bir vaziyette iştirak edeceklerdir. İleriye dönük olarak hazırlık kampları tamamlandıktan sonra eğer hocamızın farklı bir düşüncesi farklı bir takviye isteği söz konusu olursa onu da gerçekleştireceğimizden hiç birinizin şüphesi olmasın” diye konuştu.

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