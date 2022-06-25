Karamollaoğlu: 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı hiç konuşulmadı



Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "6'lı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı ismi bugüne kadar hiç bulunmadı, hiç konuşmadık bu konuyu. Konuşulan şu oldu; yeri geldiğinde adaylık konusu ittifakla karara bağlanmalı, mümkünse tek adayla seçime gidilmeli" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, programları kapsamında dün akşam Trabzon'a geldi. Geceyi burada geçiren Karamollaoğlu, Kaşüstü Mahallesi'nde konakladığı otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'u şampiyonluğu nedeniyle kutlayarak başlayan Karamollaoğlu, Seçim Kanunu değişikliğine tepki gösterip, esas meselelerinin, ülkenin içinde bulunduğu şartlar olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Yolsuzluklar, yokluklar ve yasaklar kalkmalı bu ülkede. Başka türlü biz ekonomimizi düzeltemeyiz. Ekonomi sadece mali işlerle ilgili bir konu değildir. Bir ülkede şartlar, yatırım ve iş hayatına yönelik oluşturulmaz, güven olmazsa o ülkede yatırım olmaz; problemler çözülemez, o ülke kalkınamaz. Siyasiler birbirlerinin düşmanı hatta hasmı bile değil rakibidir. Biri kazandığında diğeri onu tebrik eder. Hasmı, düşmanı gibi müdahale etmez. Maalesef tepede meydana gelen bu husumet tabana da yansımaya başladı. Bu kez insanlar birbirlerine karşı hasmane tavır sergilemeye başladılar. Bu huzuru bozar. İçinden geçtiğimiz bu dönemi çok üzücü buluyorum" diye konuştu.

'ADAY OLMAYI PEK DÜŞÜNMÜYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarındaki cezayla ilgili idam çıkışına ilişkin soruya yanıt veren Karamollaoğlu, "Terör suçları, kadın cinayetleri, orman yangınları da denildi, ne olursa olsun cinayetlerde idam cezası muhafaza edilmeliydi. Kasten işlenmiş bir cinayet, hele de kadınlara karşı olan, hepimizi en çok derinden yaralayan; planlıyor, eski eşini vahşice katlediyor. Bunlar 'Tamam sana 25 yıl verdik, aradan bir 15 yıl geçtikten sonra iyi halden de indirdik, hadi serbestsin', adama 'Git bir cinayet daha işle' deniyor. Bu konuda her zaman bu tarz vahşi cinayetlere idam verilmesi icap eder kanaatindeyiz" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının özellikleriyle ilgili soruya Karamollaoğlu, "6'lı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı bugüne kadar hiç bulunmadı, hiç konuşmadık bu konuyu. Konuşulan şu oldu; yeri geldiğinde adaylık konusu ittifakla karara bağlanmalı, mümkünse tek bir adayla seçime gidilmeli. Onun ötesinde hiçbir görüşme yok. Ben aday olmayı pek düşünmüyorum. Meral hanım, 'Başbakanlığa talibim' dedi. Bir isim üzerinde hiçbir müzakere yapılmadı. Bekleyip göreceğiz. Şimdiden bir spekülasyona sebep olacak ifadede bulunmak doğru olmaz" yanıtını verdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-06-25 13:49:44



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