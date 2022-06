Ahmet Ağaoğlu: 2 yeni transferimiz Slovenya kampına iştirak edecek

Selay SAYKAL / TRABZON(DHA) Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 51´inci Divan Genel Kurulu´nda yaptığı konuşmada, "Hocamızın talepleri ve izleme ekiplerimizin belirlediği 2 mevkideki 2 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 2 yeni transferimiz de 9 Temmuz'daki hazırlık kampına iştirak edecekler" dedi.

Trabzonspor Kulübü 51´inci Divan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi´nde gerçekleştirilen toplantıya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, Trabzonsporlu eski futbolcu ve TFF Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Serdar Bali ve üyeler katıldı.

AĞAOĞLU AYAKTA ALKIŞLANDI

51'inci Divan Genel Kurulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Genel Sekreteri İsmail İnan´ın faaliyet raporunu okumasıyla devam eden genel kurulda konuşma yapan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, katılımcıları kulübe şampiyonluğu kazandıran Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nu ayakta alkışlamaya davet etti. Salonda bulunanlar Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ayakta alkışladı.

SÜRMEN: HUKUKÇU OLARAK BİZİM BİLE KAFAMIZ KARIŞTI

TFF seçimlerinde yönetim kurulu üyeliğine katılan Yalçın Orhan´ı tebrik eden Ali Sürmen, önceki dönemde TFF yönetiminde yer alan Mustafa Hacıkerimoğlu ve Yılmaz Büyükaydın´a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. TBMM´de kabul edilen Spor Yasası ve TFF´in harcama limitlerine değinen Sürmen, "İstanbul´da Divan başkanları toplantısında da konuştuk. Şu kanıya vardık ki spor yasası gerekliydi ama geçiş dönemi gerekliydi. Şimdi herkes beklemede. TFF harcama limitlerini de açıkladı. Şimdi harcama limiti TFF tarafından mı açıklanacak yoksa yeni yasaya göre şirketler mi açıklayacak? Bizim bile hukukçu olarak kafamızın karıştığı yerde Allah yöneticilere yardımcı olsun. Çok tartışılmadan, konuşulmadan, geçiş dönemi olmadan spor yasası çıkarıldı. İnşallah çıkacak yönetmelikle bu iş halledilir" dedi.

"DİVAN KAOSUN ARACISI OLMAZ"

Sürmen, Divan Kurulu olarak yönetimlerin manevi destekçisi olduklarını ve tavsiyelerde bulunduklarını söyleyerek, "Doğru yapan yönetimlerin arkasında her şeye rağmen dimdik dururuz. Gerekirse kardeşimiz de olsa Trabzonspor´un menfaati söz konusuysa yönetimin arkasında dururuz. Bu, Trabzonspor´un geleceği için önemlidir. Aksi bir durum kaos demektir. Divan, kaosun aracısı olmaz, olmayacak da" ifadelerini kullandı.

AĞAOĞLU: EKONOMİK DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Divan Başkanı Sürmen´in ardından söz alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiği dönemde camiaya sabretmeleri karşısında verdikleri başarı sözünün yerine getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ağaoğlu, başarıyı sürdürülebilir kılmak için desteğe ve birlikteliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Geldiğimiz nokta işin bittiği nokta değil. Her şeyin yeniden başladığı ve ileriye dönük bakınca her şeyin hem idari, hem ekonomik hem de sportif anlamda çok daha zor olacağı bir sürecin içerisine giriyoruz. Bütün ekonomi dünyası, bugünlerde dünyanın büyük resesyona gireceği endişesi içerisinde. Kulübümüzün ekonomisini her zamankinden daha dikkatli ve daha hassas olarak idare etmek zorunluluğu da önümüze geldi. Şampiyonlar Ligi´ne katılıp mücadele edeceğiz ve Şampiyonlar Ligi´nde mücadele edecek bir kadronun oluşturulması doğrultusunda ekonomik anlamda en büyük verimi alıp, en iyi mücadeleyi ortaya koyacağımız ama bunu en ekonomik şekilde gerçekleştireceğimiz bir kadro yapılanması içinde olduğumuzu ve bu disiplinden hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi de arz ederim" dedi.

"SPORUN MERKEZİNDE DEĞİL, KIYISINDA KÖŞESİNDEYDİK"

Başkan Ağaoğlu, geçtiğimiz aylarda Trabzonspor camiasını hedef alan konuşmalar yapıldığını belirterek, "Bunlar sürekli yapılan şeyler ancak en fazla dikkatimi çeken ifadelerden birisi şu oldu, `Trabzonspor merkezli bir futbol dünyası oluşturulmaya çalışılıyor.´ Futbol kulüplerini, spor kulüplerini yönetenlerin veya ülkede spora yön veren insanların ülke sporunun tarihini ve gerçeklerini bilme zorunlulukları var. Böyle ifade kullanıldığı zaman, bizler Trabzonlu olarak ülke futbolunun ve sporunun merkezinde değil, kıyısında köşesindeydik de bugün ülke futbolunun merkezine girmek gibi bir çabamız olduğunu anladım. Bu ülkenin sporunu, futbolunu yönetiyorsak ülke sporu ve ülke insanına karşı büyük bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

"2 YENİ TRANSFER KAMPA YETİŞECEK"

Teknik direktör Abdullah Avcı´nın belirlediği 2 futbolcunun daha transfer edilerek yurt dışı kampına yetişeceğini açıklayan Ağaoğlu, "Daha önce belirlenen mevkilere sunulan isimlerin 4´üyle geçtiğimiz hafta sözleşme imzaladık. Bugün itibariyle hocamızın talepleri ve izleme ekiplerimizin belirlediği 2 mevkideki 2 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Camiamızın endişesi olmasın. Milli takımdaki oyuncularımız, Slovenya´da yapılacak hazırlık kampına 9 Temmuz´da katılacaklar. Bu 2 yeni transferimiz de 9 Temmuz'daki hazırlık kampına iştirak edeceklerdir. Hazırlık kampları tamamlandıktan sonra veya hocamızın farklı takviye isteği olursa onu da gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"HER KURUŞU DİKKATLİ HARCAYACAĞIZ"

Ekonomik durgunluk sürecinde camia ve taraftarların kulübe katkılarını çok önemli olacağını belirten Ağaoğlu, "Bu süreçte her kuruşun çok daha dikkatli harcanacağından kimsenin en ufak şüphesi olmasın. Cebindeki 15 lirayla ancak okul harçlığıyla lisanslı Trabzonspor eldiven alan, 1 haftalık harçlığını Trabzonspor için harcayan çocuğumuzun, iş adamlarımızın katkılarının en büyük bekçisiyiz. Kulübün kasasına girecek her kuruş paranın azami dikkatle ve gerektiği şekilde harcanacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"ALTYAPIYI GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi´nin rezerv liglerin kurulmasına yönelik açıklamalarına değinen Ağaoğlu, "Bu kararın bütün takımlara büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Burada da şöyle bir çalışmamız var. Hocamızın da raporuyla birlikte yurt dışında sağlam altyapısı olan kulüp modelleri ve bu modellerin planını yapan ve oluşturan, daha sonra da sürekli olarak bunu günümüzün gereklilikleri doğrultusunda inceleyen ve takip eden, performansın artması için değişiklikler yapan 3 şirketle görüşme halindeyiz. Bundan sakın şunu anlamayalım, yurtdışından gelip bizim altyapımızı idare edecekler. Bu şekilde değil. Plan program ve aylık denetim yaparak eksik noktaların tamamlanması konusunda çalışmalar yapacak 3 ayrı şirketle görüşme halindeyiz. Bütçeye göre bunlardan birisiyle anlaşıp yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

KULÜBÜN BORCU 1 MİLYAR 922 MİLYON 815 BİN 640 TL

Trabzonspor Divan Genel Kurulu'nda Denetleme Kurulu'nun ekonomik durumuyla ilgili olarak bilgilendirme yapıldı. Denetleme Kurulu üyesi Muhammet Paşaoğlu´nun okuduğu denetleme kurulu raporuna göre, dernek ve bağlı şirketlerin 30 Nisan 2022 tarihi itibariyle gelirleri 371 milyon 473 bin 593 TL, giderleri 474 bin 116 milyon 23 bin 450 TL olarak açıklandı.

Dernek ve bağlı şirketlerin kısa vadeli borcunun 995 milyon 646 bin 952 TL, uzun vadeli borcunun 1 milyar 279 milyon 850 bin 807 TL, borçlar toplamı 2 milyar 273 milyon 497 bin 930 TL ve kulübün net borcu ise 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olarak açıklandı.

