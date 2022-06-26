Trafiğe kapatılarak yayalaştırılan Kahramanmaraş caddesi için tören düzenlendi

Trabzon'da yıllardır trafiğe kapatılarak yayalaştırılması gündemde olan Kahramanmaraş caddesi yapılan titiz çalışmanın ardından yayalaştırılarak hizmete açıldı.

Dün akşam görkemli bir törenle hizmete açılan Kahramanmaraş Caddesi'nin açılışında Trabzon protokolü, Büyükşehir Belediyesi bando takımının çaldığı marşlarla Meydan tarafından, açılışın yapılacağı alana yürüdü. Açılış öncesi davetlilere Maraş Caddesi’nin eski hali, yürütülen çalışmalar ve yeni halinin yer aldığı video gösterisi sunuldu.

Kahramanmaraş Caddesi’nin açılışında ilk olarak söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’da tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, “Açılıştayız ancak esasında fiili olarak kapanışını gerçekleştiriyoruz. Maraş Caddemizin yayalarla daha çok buluşması için kapanışı gerçekleştiriyoruz. Bu konu şehrimizi çok işgal etmişti. Bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Tıpkı Uzunsokak’ın taşıt trafiğinden arındırılarak hemşerilerimizle buluştuğu gibi bugün de Maraş Caddemiz sizlerle buluşuyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun Sokak’ımız, Maraş Caddemiz, Kunduracılar adeta açık AVM haline döndü” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, altyapısı ve üstyapısıyla bütünüyle yenilenen ve yayalaştırılan Kahramanmaraş Caddesi’ni gururla hizmete sunduklarını dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eser ve hizmet belediyeciliği vizyonunun Trabzon’daki somut örneklerinden bir tanesi olarak yeni Kahramanmaraş Caddesi gerçekten çok beğenildi. Taraflı tarafsız her kesimin takdirini topladı. Bu şekliyle beraber Trabzon’umuza değer katacak bir vizyon proje olarak hemşehrilerimizin hizmete sunuldu. Şehrimize, şehrimizin insanlarına hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Caddesi’nin kadim bir cadde olduğunu da ifade eden Başkan Zorluoğlu, “İsmiyle de tarihiyle de özel önemi olan bir cadde. Bu caddeye, Maraş isminin verilmesi Kurtuluş Savaşı mücadelesi dönemine gider. Malum Maraş şimdi ki Kahramanmaraş, Fransız işgaline uğramıştı. O dönem Trabzonlu hemşehrileri, Maraşlılara kurtuluş mücadelesinde destek ve moral vermek için Trabzon Belediye Meclisinden aldıkları kararla bu caddeye 100 sene önce Maraş Caddesi ismini verdi. Daha sonra 1970’li yıllarda Kahramanmaraş’ta da meclis kararıyla oranın en güzel caddelerinden birine Trabzon ismi verildi. Bunun üzerine Maraş ve Trabzon arasında çok eskiden beri zaten var olan kardeşlik ilişkileri daha da zenginleşerek, güçlenerek devam etti. Kahraman şehre, Kahramanmaraş’a Trabzon’dan bu meydandan selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz” şeklinde konuştu.



"Trabzon'da uzun yıllardır konuşulan bir konuydu"

Trabzon’da uzun yıllardır konuşulan, yayalaştırılması hep tartışılan Maraş Caddesi meselesinde sona geldiklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu “Biraz zor bir süreç oldu. Fakat en baştan itibaren bütün toplumsal kesimlerle, siyasi partilerle, meslek odalarıyla ve çevre esnafı ile beraber istişare etmek suretiyle buranın yayalaştırılması bu şehirde çok büyük çoğunluğun ittifak ettiği konu haline geldi. Önce altyapısına girdik. Doğal gazı, fiber optiği de dahil bütün altyapısı tamam. Daha sonra üstyapısı özel olmalıydı. Trabzon’a yakışır, Maraş ismine yakışır, beklentileri karşılayacak güzellikte bir üstyapı olmalıydı. Çok özel malzeme kullandık. İşçiliğini çok dikkatli yaptık. Aydınlatmasıyla, agrega kaplamasıyla, taş yoluyla, ağaçlandırmasıyla, şehir mobilyasıyla gerçekten içimize sindi. Sizlerin de çok hoşuna gitti” diye konuştu.

Çalışmanın sadece Kahramanmaraş Caddesi’nden ibaret olmadığını da vurgulan Başkan Zorluoğlu, “Biz bu işe Uzun Sokak, Kunduracılar, Cumhuriyet Caddesi, Gazipaşa Caddesi, İskele Caddesi, Taksim yokuşu, Bedesten Caddesi Yani bütün Meydan’ı bir bütün olarak ele alarak başladık. Oraların da altyapısı tamamlandı. Büyük oranda üstyapıları tamamlandı. Beşirli, Kalkınma büyük oranda tamamlandı. Konaklar, Pelitli, Erdoğdu ve Karşıyaka mahalleleri devam ediyor. 18 ilçemizde çok ciddi altyapı üstyapı çalışmalarımız sürüyor. Velhasıl Trabzon’daki bu çok büyük değişim ve dönüşüm artık herkesin dikkatini daha fazla çekiyor. İnşallah birkaç sene içerisinde devam eden Ganita, Otogar, Çömlekçi, Sahil Projesi başta olmak üzere otoparklarımız, Kadın Yaşam Merkezi, Kadınlar Hali vb. projelerimiz tamamlandığında Trabzon hakikaten çok büyük değişimi ve dönüşümü yaşamış olacak” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise yaptığı konuşmada 'Bizler dar sokakların, bol yokuşların çocuklarıyız. Çocukluğumuz çevresel anlamda çok da elverişli ortamda geçmedi. Böyle alanları hep özledik. Buna ihtiyacımız vardı. Şehirleri inşa edersen ihya edebilmenin de peşinde olduk. Hamdolsun bugüne ulaştık. Böyle güzel açılışta sizlerle birlikte olduk. Uzun Sokak ve Maraş Caddemizin sokak sağlıklaştırması da Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak. Turizm sezonunun bitmesini beklemek zorundayız. Tabela kirliliğinden koruyacak çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanımız yapacak” şeklinde konuştu.

Marka şehir Trabzon’a yakışan hizmetlerin hayata geçirildiğini dile getiren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise “Şehirlere kimlik ve ruh veren, şehirlerin tarihi, geçmişidir. Şehrimizin en önemli caddelerinden birisi de kadim cadde olan Kahramanmaraş Caddesi’dir. Hepimiz biliyoruz. Şehirlerin prestijli caddeleri vardır. Trabzon ile de adeta bütünleşen Kahramanmaraş Caddesi ayrı bir anlam ifade ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Altyapı projeleri zor işlerdir. Yeri gelir vatandaşlarla, esnafla karşı karşıya kalırsınız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu caddemiz, Uzun Sokak’ın sokak sağlıklaştırmasıyla bütünleştiğinde çok daha anlamlı olacak” dedi.

Konuşmaların ardından hep birlikte açılış kurdelesi kesildi. Beğeni kazanan açılış töreni, havai fişek gösterisi ve gerçekleştirilen DJ performansı ile son buldu.

Açılış törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, meslek odalarının başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda Trabzonlu katıldı.

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