Bir hafta önce ortadan kaybolan şahsın cansız bedeni denizden çıktı

Trabzon’da bir hafta önce ortadan kaybolan ve yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan şahsın cansız bedeni denizden çıktı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon açıklarındaki Rus ticari gemisi tarafından suda ceset olduğu yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri deniz yüzeyinde bulunan cesedi alarak Yomra Limanı’na getirdi. Cesedin bir hafta önce ortadan kaybolan 45 yaşındaki Mustafa Salih’e ait olduğu belirlenirken, şahsın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Ceset kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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