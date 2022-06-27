Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu



Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)TRABZON'da 7 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Salih (45), Trabzon Limanı´nda denizde ölü bulundu.

Erdoğdu Mahallesi´nde yaşayan Mustafa Salih, 7 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Salih, her yerde arandı, ancak izine rastlanılmadı. Trabzon Limanı çevresindeki ticari gemidekiler, öğle saatlerinde denizde bir ceset görünce durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Ekiplerin kıyıya çıkarıp, incelemede bulunduğu cesedin, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Mustafa Salih´e ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Salih'in cansız bedeni, adli tıpa kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2022-06-27 15:13:39



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