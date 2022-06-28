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Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu Birleşmiş Milletler gibi

İHA

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu Birleşmiş Milletler gibi

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2021 yılında Türk vatandaşı ve yabancı ülke uyruklular olmak üzere toplam 2 bin 68 çiftin nikahını kıyarken, bunlardan 130’u yabancı uyruklu çiftlerden oluştu. Bu yıl ise bin 456 çift nikah için başvuruda bulunurken, bunlardan şu ana kadar 826 çiftin nikahı kıyıldı.
2020 yılında bin 913 adet olan nikah sayısı 2021 yılında 2 bin 68'e çıkarken bu yıl bu rakamın artması bekleniyor. Bu yıl şu ana kadar bin 456 çift, nikah için Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvururken aralarında yabancı uyruklu çiftlerin de bulunduğu belirtildi.
Geçen yıl kıyılan nikahların ilk sırasını 25 nikahla Suriyeli mülteciler oluştururken, ikinci sırayı 15 nikahla Almanya ve Afganistan vatandaşları, üçüncü sırayı 13 nikahla Özbekistan, dördüncü sırayı 9 nikahla Azerbaycan ve Rus uyruklular aldı. Bunu sırasıyla İran, Kırgızistan, Irak, Gürcistan, Ukrayna, Fas, Kazakistan, İsveç, Fransa, Avusturya, Tacikistan, İngiltere, Moldova, Mısır, Tayland, Lübnan, Dominik, Şili ve Belarus uyruklular takip etti.
Bu yıl şuana 826 çiftin nikahı kıyılırken, bunların 65 kadarı yabancı uyruklu çiftler oluşturuyor.

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