KTÜ Uzay CanSat Takımı dünya 3.’sü oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) UZAY Kulübü UZAY CanSat Takımı, NASA sponsorluğunda, 912 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası American Astronoutical Society (AAS) CanSat Competition Remote Demonstration Yarışması kapsamında, 8 aylık bir süreç sonrasında finale kalmaya hak kazanan 49 takımı geride bırakarak dünya 3.’sü oldu.

Dünyada nano ve pikouydular alanındaki çalışmalara dikkat çekmek ve bu konuda çalışan deneyimli insan açığını kapatmak amacıyla gençlere yönelik düzenlenen model uydu yarışmasında, KTÜ UZAY CanSat Takımı Ön Tasarım Raporu (PDR) aşamasını yüzde 99,07 puanla dördüncü, Kritik Tasarım Raporu (CDR) aşamasını yüzde 98,26 puanla sekizinci olarak tamamladı. Finallerde, çeşitli otonom görevleri başarıyla gerçekleştiren takım, tüm görevleri tamamlayarak yüzde 87,43 başarı oranıyla üçüncülük derecesini elde etti.

TEKNOFEST 2021’de, TURKSAT Model Uydu Yarışması’nda 3.’lük derecesi elde eden KTÜ Uzay Kulübü, TEKNOFEST 2022 kapsamındaki Model Uydu, İnsansız Hava Aracı ve Roket Yarışması’na, 5 ekip ile hazırlanmaya devam ediyor.

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