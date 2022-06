Mustafa Hacıkerimoğlu: “TFF'nin en önemli sorunlarından biri temsilciler kuruludur" TFF eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu: “Trabzonsporluların bir akraba olduğu ispatlanmıştır”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, TFF'nin en önemli sorunlarından birinin temsilciler kurulu olduğunu söyledi.

TFF eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündemi dair açıklamalarda bulundu. Hacıkerimoğlu, konuşmasında görevde bulunduğu sürede adalet arama konusunda ısrarcı olacağını her zaman ifade ettiğini hatırlatarak, insanların duygularına tercüman olmaya çalıştığını aktardı.

Hacıkerimoğlu, “Adalet arama konusunda ısrarcı olacağımı, bunun Trabzonspor’la sınırlı olmayacağını, Türk futbolunda var olan televizyonlarda konuşulan burada, köyde kahvede insanların duygularına tercüman olmaya çalışacağımı söylemiştim. Zaten bana göre adalet hırsızı, katili bulmak değil, bana göre adalet masumiyeti aramaktır, onu yapmaya çalıştım. Bundan rahatsız olanlar oldu, çok doğaldır. Kulüpler, camialar kendi başarılarıyla bekleniyorlar, taraftarlarını başarıyla ellerinde tutabiliyorlar. Dolayısıyla bu, Türk futbolunda özellikle İstanbul kanadının futbolda hakimiyet kurma konusundaki çok uzun yıllardır çabası, gayreti zaten her zaman sonuç da vermiştir. Trabzonspor’un çok uzun yıllar şampiyon olamayışın sebeplerini her biriniz benden daha iyi biliyorsunuz; bu işi takip eden arkadaşlar olarak. Bir kere Kulüpler Birliği toplantısına katıldım, TFF'de görevde olduğum süre içerisinde federasyonda yönetim kurulu toplantılarının dışında federasyonun hiçbir kurallarının seminerlerine, Kulüpler Birliği'nin hiçbir toplantısına katılmadım, sadece işime odaklandım. 1 kez Kulüpler Birliği toplantısına katıldım, özellikle duygularımı söylemek için ve orada söylediğim için burada da söylüyorum; 'Türk futbolunda dört büyük kulüp gerçekten adalet istiyor mu?' diye dört kulüp başkanına orada söyledim, burada tekrar söylüyorum; 'Gerçekten adalet istiyorlar mı?' Yoksa Anadolu’daki herhangi bir takımla maç yapmaya korkuyorlar mı? Neyin önlemini alıyorlar sürekli, neyin kavgasını veriyorlar sürekli. Adalet istiyorlarsa onların önünde durabilecek bir güç var mı? Türk futbolunun yüzde 78i’ni temsil eden dört büyük kulüp, bir masada, bir adalet metnini yazıp uzlaşabilirler, ben bundan eminim. Evet, Türk futbolunun adalet sorunu var, herkesin kendine çekmek istediği bir güç var futbol federasyonunda. Bunun üzerinde kavga var. Trabzonspor’un geçmişte yaşadıklarının aslında bizim dönemde de yaşadı. Bunların bir çoğu kamu oyunda konuşulan konular oldu” dedi.

TFF'nin en önemli sorunlarından birinin temsilciler kurulu olduğunu belirten Hacıkerimoğlu, ”Futbol federasyonunun en önemli sorunlarından biri, temsilciler kuruludur. Temsilciler kurulu hiçbir maçta doğru tutanak tutamadığı için mahkemeler doğru yargılamalar yapamıyor. Ben disiplin ve tahkimin yargılamalarında onların şahıslarıyla alakalı yapılan eleştirilere katılmıyorum. Temelinde onların önüne koyduğun bir evrak üzerinden yargılama yapıyorlar, bu yargılamayı kişi istese de farklı yapamıyor. Aynısı Trabzonspor Alanyaspor maçında olmuştur. Ne zaman ki ben müdahil oldum, kendim bir savunma yazdım, bunun üzerine temsilcilerden yeniden ek tutanak istediler, yayıncı kuruluş kayıtlarını istediler. Benim söylediğim doğru çıkınca temsilcileri görevden aldılar, yargılamayı da tamamen bu konuyu kapatma yoluna giderek yaptılar. Dolayısıyla futbolda adalet istiyorsak temsilciler kurulunun çalışma düzenine nasıl tutanak tutacağına ve tuttuğu tutanağın adil olup olmadığını denetleyen bir mekanizmaya ihtiyaç var” diye konuştu.

Trabzonsporluların akraba olduğunu, bunun da şampiyonluk kutlamalarında ispatlandığını kaydeden Mustafa Hacıkerimoğlu, ”Trabzon asla adaletsiz bir şeyi istemez. Ben görevde olduğum sürece böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ne Trabzonspor’dan ne Trabzonsporlulardan, Trabzonspor’un lehine herhangi bir taleple karşılaşmadım. Trabzonlular zaten mert insanlardır, kavgayı da bire bir yapmak isterler. Evet Trabzonsporlular bir akrabadır. Bugün tekrar söylüyorum; Trabzonsporluların akrabalık bağlarını biraz daha sıkılaştırması lazım. Trabzonspor’un şampiyonluğu birilerini rahatsız ediyor. Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında Trabzonsporluların bir akraba olduğu ispatlanmıştır” ifadelerini kullandı.

