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TFF eski yönetim kurulu üyesi Hacıkerimoğlu: Temsilciler Kurulu doğru tutanak tutmuyor

DHA

TFF eski yönetim kurulu üyesi Hacıkerimoğlu: Temsilciler Kurulu doğru tutanak tutmuyor


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Türkiye Futbol Federasyonu´nda (TFF) önceki başkan Nihat Özdemir döneminde yönetim kurulu üyesi olan Mustafa Hacıkerimoğlu, "Temsilciler Kurulu hiçbir maçta doğru tutanak tutmadığı için mahkemeler doğru yargılama yapamıyor. Onların önüne koyduğun bir evrak üzerinden yargılama yapıyorlar" dedi. TFF önceki başkanı Nihat Özdemir döneminde yönetim kurulu üyesi olan ve yeni başkan Mehmet Büyükekşi´nin listesinde yer almayan Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzon´da basın açıklamasında konuştu. TFF´de yönetim kurulu üyesi olduğu süreçte gördüklerini ve yaşadıklarını anlatan Hacıkerimoğlu, federasyonda adalet mekanizmasının çalışmadığı iddiasında bulundu.`BENDEN RAHATSIZ OLANLAR OLDU´Mustafa Hacıkerimoğlu, basınla 3 yıl önceki buluşmasında TFF´deki görevi süresince tüm spor camiası için adalet aramakta ısrarcı olacağını söylediğini hatırlattı. Adaleti `masumiyeti aramak´ olarak tanımlayan Hacıkerimoğlu, "Ben de bunu yapmaya çalıştım ve bundan rahatsız olanlar oldu. Kulüpler, camialar kendi başarılarıyla besleniyor, taraftarlarını başarıyla ellerinde tutabiliyorlar. Türk futbolunda özellikle İstanbul kanadının futbolda hakimiyet kurma konusundaki çok uzun yıllardır çabası, gayreti zaten her zaman sonuç da vermiştir. Trabzonspor´un çok uzun yıllar şampiyon olamayışının sebeplerini benden daha iyi biliyorsunuz" dedi. `4 BÜYÜKLER ADALET METNİ YAZIP UZLAŞABİLİR´4 büyük kulübe futbolda adalet sağlanması konusunda uzlaşma çağrısı yapan Hacıkerimoğlu, "Gerçekten adalet istiyorlar mı? Yoksa Anadolu´daki Kayseri´yle Sivas´la Erzurum´la Anadolu´daki herhangi bir takımla maç etmeye korkuyorlar mı? Neyin önlemini alıyorlar sürekli, neyin kavgasını veriyorlar sürekli? Adalet istiyorlarsa onların önünde durabilecek bir güç var mı? Türk futbolunun yüzde 78´ini temsil eden 4 büyük kulüp bir masada bir adalet metni yazıp uzlaşabilirler" dedi.`MALUM YAPILAR CEZA VERMEYEREK KONUYU KAPATTI´2019-20 sezonu Süper Lig´in 28´inci haftasında 30 Haziran 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Alanyaspor-Trabzonspor maçında yaşanan saha olaylarında Trabzonspor´un mağdur edildiğini öne süren Hacıkerimoğlu şöyle konuştu:"Türk futbolunda adalet sorunu var. Futbol Federasyonu´nda. herkesin kendine çekmek istediği bir güç var. Trabzonspor-Alanyaspor maçında ceza almamasını İstanbul kanadı spor programlarında çok konuştu. Emin olun ki, o konunun mağdurudur Trabzonspor. Futbol Federasyonu´ndaki malum yapılar Trabzonspor´a ceza vermeyerek o konuyu kapatmıştır. Futbol Federasyonu´ndaki adalet mekanizmasının doğru işlemediğini Kulüpler Birliği toplantısında da söyledim. Sürekli disiplin, tahkim kurulu gibi kurulların değişmesinde çözüm arayan Futbol Federasyonu aslında işin temeline inmeyip arızanın sebebini sorgulamayıp çözüm aramamaktadır. Federasyondaki mahkemeler bizim sivil mahkemeler gibidir. Eğer karakolda ilgili komiser, polis doğru tutanak tutmazsa savcı doğru mütalaa yazamaz, mahkeme doğru yargılama yapamaz" `SÖYLEDİĞİM DOĞRU ÇIKINCA TEMSİLCİLERİ GÖREVDEN ALDILAR´Temsilciler Kurulu´nun TFF´nin en büyük sorunlarından birisi olduğunu ve doğru tutanak tutmadığını iddia eden Hacıkerimoğlu, "Temsilciler Kurulu hiçbir maçta doğru tutanak tutmadığı için mahkemeler doğru yargılama yapamıyor. Onların önüne koyduğun bir evrak üzerinden yargılama yapıyorlar. Aynısı bizim Trabzonspor-Alanyaspor maçında olmuştur. Konuya müdahil oldum, kendim savunma yazdım verdim. Bunun üzerine temsilcilerden yeniden ek tutanak, yayıncı kuruluş kayıtlarını istediler. Benim söylediğim doğru çıkınca temsilcileri görevden aldılar. Yargılamayı da tamamen bu konuyu kapatma yoluna giderek yaptılar. Dolayısıyla futbolda adalet istiyorsak Temsilciler Kurulu´nun çalışma düzenine, nasıl tutanak tutacağına ve tuttuğu tutanağın adil olup olmadığını denetleyen bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bunu ben önerdim Futbol Federasyonu´na. Nihat başkan bu konuda Temsilciler Kurulu başkanını bana gönderdi, anlattım. Yapılacak olan çok basit bir işlem. Soyunma odası koridoruna, protokol tribününe ses ve görüntü alan kamera koyup doğru tutanak tutulup tutulmadığını tespit edebilirsin fakat bu birilerinin işine gelmediği için bir türlü tesis edemediğim bir şeydi bu" diye konuştu.  `TRABZON ADALETSİZ BİR ŞEY İSTEMEZ´Hacıkerimoğlu, spor camiasının bazı kesimlerince kullanılan `Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon´un T´si değil´ ifadeleri karşısında üzüldüğünü belirtti. `Trabzon asla adaletsiz bir şeyi istemez´ diyen Hacıkerimoğlu, "Ben hiç böyle bir şeyle görevde olduğum süreçte karşılaşmadım. Ne Trabzonspor´dan ne Trabzonspor´dan Trabzonspor´un lehine herhangi bir taleple karşılaşmadım" ifadelerini kullandı.  `TRABZONSPORLULAR AKRABADIR´Trabzonsporluları ortak duyguda birleşmeleri nedeniyle `akraba´ olarak tanımlayan Hacıkerimoğlu, "Trabzonsporluların akrabalık bağlarını biraz daha sıkılaştırması lazım. Trabzonspor´un şampiyonluğu birilerini rahatsız ediyor. Trabzonspor´un şampiyonluk kutlamalarında Trabzonsporluların bir akraba olduğu ispatlanmıştır. Camianın emrindeyim, öyle olmaya devam edeceğim" diye konuştu.`TRABZONSPOR MASADA´Futbolda Anadolu kulüplerinin mağdur olduğunu belirten Hacıkerimoğlu, "Adalet istiyorlarsa bir yerden başlamalılar. Anadolu kulüpleri mağdurdur. Trabzonspor Anadolu kulübü olarak mağdurdur ama büyükler olarak masadadır. Bunu artık kabul etsinler. Trabzonla yatıp Trabzon kalkanlara bu konuyu gözden geçirmelerini rica ediyorum" dedi.Hacıkerimoğlu, TFF´deki görevi ve sonrasındaki süreçte kendisine destek veren tüm Trabzonsporlulara "Camianın emrindeyim, öyle olmaya devam edeceğim" sözleriyle teşekkür etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-  Mustafa Hacıkerimoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-06-28 17:20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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