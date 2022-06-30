Genç, turizmcilere Trabzon Akvaryumu gezdirdi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, seyahat acentelerinin başkanları ve temsilcilerini Trabzon Akvaryumu gezdirdi.

Başkan Genç, Trabzon Akvaryumu ziyaret eden turistlerin sıkıntı çekmeden mutlu bir şekilde ziyaretlerini tamamlamaları için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını dile getirerek, “Akvaryuma ulaşımla ilgili birkaç alanımız var. Sizinle gelen ziyaretçilerimiz kalabalık tur şeklinde olduğu için mutlaka otobüsle gelecektir. Onunla ilgili şehirde bir kısım noktalara yön tabelaları koyduk. Ama ondan ziyade sizin rehberlerinizle beraber verimli şekilde girişi ve çıkışı tamamıyla organize edersiniz. Orda da bir aksama olmasın. Yani ziyaretçiler mutlu gelsinler, sıkıntı çekmesinler. İsteyen bizim belediye parkımıza park eder” dedi.

Trabzon Akvaryum’a gelen ziyaretçileri ve turistleri en profesyonel manada ziyaretlerini tamamlamak için gayret edeceklerini kaydeden Genç, “Şehrimize böyle bir güzel projeyi kazandırmak istedik. Şehrimizin çocuklarına, gençlerine aynı zamanda da şehrimizin turizm değerine artı bir değer daha kazandırmak amacıyla yaptık. Ve bunun da semerelerini proje hayata geçer geçmez görmeye başladık. Şu anda tam turizm sezonundayız. O nedenle değerli turizm acentelerimiz ile birlikte projemizi daha iyi tanıtmak ve işleyişi göstermek, işleyişle ilgili onların değerli görüşlerini almak için bu programı düzenledik. Değerli fikirlerini aldık. Bu fikirlerden sonra da en profesyonel manada buraya gelen yerli, yabancı bütün turistleri, ziyaretleri pürüzsüz ve profesyonel bir şekilde tamamlamasını istiyoruz. En küçük bir hataya ve eksiğe mahal vermemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Genç, Trabzon Akvaryum’un yanı sıra turizme hareketlilik kazandıracak ‘Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi’nin de yıl sonuna kadar bitirileceğini ifade ederek, “Bir projemiz daha var. Boztepe Seyir Terası. 1 km uzunluğunda ahşap yürüyüş yolu. İçerisindeki cam teraslarıyla beraber ziyaretçilerin şehrimizi güzelce temaşa edebilecekler. Şu anda 150. metredeyiz. İnşallah, onu da bitirip seneye bir programda orada yaparız” dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Yöre Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı ise turizm konusunda farkındalıklara ihtiyaç olduğunu Trabzon Akvaryum’un bunu tamamlayan bir yapıda olduğunu dile getirdi. Kantarcı “Yerli ya da yabancı turist olsun geldiği zaman çocuklarını, ailesini farklı yerlere götürmek istiyor. Eğlence anlamında eksiklerimiz var. Tünel Akvaryum bu eksiklerimiz tamamlayan projelerden bir tanesi. Bu eksikleri giderici bir hizmet oldu. Şu zaman sezonun hareketlendiği bir dönem. Şu anda projeye beklentilerin üzerinde bir talep var. Ama kurban bayramından sonra da ciddi bir talep görecek. O zaman belki de ziyaret saatlerinin uzatılması gündeme gelecek. Bu proje sadece Ortahisar için değil, Doğu Karadeniz için çok ciddi bir farkındalık. Buradaki balıkların çok farklı renkleri gibi, proje de ciddi bir renk kattı şehrimize Biz sahadan gelen bildirimlere, geri dönüşlere göre eksiklikleri tamamlamak ve daha başarılı olabilmek adına sürekli kendisiyle istişare etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.