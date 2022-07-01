Suudi Arabistan’dan Trabzon’a bu yılın ilk charter uçuşu yapıldı. Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı korona virüs kaynaklı seyahat yasağını kaldırmasının ardından ilk uçak bugün Trabzon Havalimanına iniş yaptı.

Suudi Arabistan’ın Hindistan, Vietnam ve Etiyopya ile birlikte Türkiye’ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırıldığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan’dan 3 yıl aradan sonra 172 yolcusuyla bu yıl Trabzon'a gelen ilk uçağı, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Asan ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı tarafından karşılandı.

Yasağın sona ermesiyle 3 yıl aradan sonra Trabzon'a gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Suudi Arabistanlı turistlerden Ceylan Hamid, "Yeniden Trabzon'a geldiğimiz için çok mutluyuz. Yasak nedeniyle 3 yıldır gelemiyorduk. Bizler kardeşiz ve Müslümanız. Onun için aramızda fark yok ve onun için buradayız" ifadelerini kullandı

Yolculardan Abdulhamit Hamid ise 3 yıl aradan sonra tekrar Trabzon geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayarak Türkleri çok sevdiklerini belirtti ve bu sorunu giderenlere teşekkür etti.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, 3 yıl aradan sonra 1 Temmuz itibarıyla ilk uçuşun gerçekleştiğini belirterek, "Önümüzdeki haftalarda da bu devam edecek. Tarifeli uçuşlar ise Ağustos ayından planlandı. Temmuz ayında da konulması planlanıyor. Yoğunluk var ve Türk Hava Yolları bu açığı kapatmak durumunda. Önümüzdeki günlerde havayolu şirketleri tarifeli seferler koyabilirler çünkü potansiyel var. Sadece yaz sezonunda değil Sonbahar ve kış sezonunda da uçuşların beklentisi var. 3 yıldır gelemiyorlar ve birikmiş potansiyel var" dedi.

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