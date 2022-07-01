Suudi Arabistan’dan Trabzon’a bu yılın ilk charter uçuşu yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suudi Arabistan’dan Trabzon’a bu yılın ilk charter uçuşu yapıldı

İHA

Suudi Arabistan’dan Trabzon’a bu yılın ilk charter uçuşu yapıldı

Suudi Arabistan’dan Trabzon’a bu yılın ilk charter uçuşu yapıldı. Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı korona virüs kaynaklı seyahat yasağını kaldırmasının ardından ilk uçak bugün Trabzon Havalimanına iniş yaptı.
Suudi Arabistan’ın Hindistan, Vietnam ve Etiyopya ile birlikte Türkiye’ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırıldığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan’dan 3 yıl aradan sonra 172 yolcusuyla bu yıl Trabzon'a gelen ilk uçağı, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Asan ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı tarafından karşılandı.
Yasağın sona ermesiyle 3 yıl aradan sonra Trabzon'a gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Suudi Arabistanlı turistlerden Ceylan Hamid, "Yeniden Trabzon'a geldiğimiz için çok mutluyuz. Yasak nedeniyle 3 yıldır gelemiyorduk. Bizler kardeşiz ve Müslümanız. Onun için aramızda fark yok ve onun için buradayız" ifadelerini kullandı
Yolculardan Abdulhamit Hamid ise 3 yıl aradan sonra tekrar Trabzon geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayarak Türkleri çok sevdiklerini belirtti ve bu sorunu giderenlere teşekkür etti.
TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, 3 yıl aradan sonra 1 Temmuz itibarıyla ilk uçuşun gerçekleştiğini belirterek, "Önümüzdeki haftalarda da bu devam edecek. Tarifeli uçuşlar ise Ağustos ayından planlandı. Temmuz ayında da konulması planlanıyor. Yoğunluk var ve Türk Hava Yolları bu açığı kapatmak durumunda. Önümüzdeki günlerde havayolu şirketleri tarifeli seferler koyabilirler çünkü potansiyel var. Sadece yaz sezonunda değil Sonbahar ve kış sezonunda da uçuşların beklentisi var. 3 yıldır gelemiyorlar ve birikmiş potansiyel var" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’un fethi 15 Ağustos’ta kutlanacak Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu “Trabzon’un fethinin tarihi tartışma konusu bir süreden beri kamuoyunun gündemdeydi” “Trabzon'umuzun fetih kutlamalarını artık 15 Ağustos'ta yapacağız”
YEREL HABERLER Trabzon’un fethi 15 Ağustos’ta kutlanacak Trabzon ...
Trabzon'un fethi tarihi, 15 Ağustos olarak resmileşti
YEREL HABERLER Trabzon'un fethi tarihi, 15 Ağustos olarak resmileşti
Metin Lokumcu davasında 'biber gazı kullanım usulü' raporu istendi
YEREL HABERLER Metin Lokumcu davasında 'biber gazı kullanım usulü' ...
Başkan Genç, Vali Ustaoğlu’na Hasanpaşa Hamamı’ndaki restorasyon çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Genç, Vali Ustaoğlu’na Hasanpaşa Hamamı’ndaki ...
Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi
Trabzonspor'dan kaza geçiren Özyazıcı'ya 'geçmiş olsun' mesajı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan kaza geçiren Özyazıcı'ya 'geçmiş ...
Ahmet Suat Özyazıcı evinde kaza geçirdi!
YEREL HABERLER Ahmet Suat Özyazıcı evinde kaza geçirdi!
Türkiye'nin denizcilikte hedefi 100 Milyar Dolar
YEREL HABERLER Türkiye'nin denizcilikte hedefi 100 Milyar Dolar
Genç, turizmcilere Trabzon Akvaryumu gezdirdi
YEREL HABERLER Genç, turizmcilere Trabzon Akvaryumu gezdirdi
Trabzonspor'un şampiyonluk kupasına ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Trabzonspor'un şampiyonluk kupasına ziyaretçi akını
2 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı, `Yanlış anlaşılma oldu´ dedi
YEREL HABERLER 2 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı, `Yanlış ...
Dağı tıraşlayıp, zirveye OSB kurdular
YEREL HABERLER Dağı tıraşlayıp, zirveye OSB kurdular
Doç. Dr. Erüz: "Karadeniz’in yüzde 16’lık kısmında avcılık yapılıyor" KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz: Denize yapılan dolgu, kirlilik ve aşırı avlanma eko sistemi tehdit ediyor" “Kendi tükettiğimizi hesaplamayıpta Yunus’un ya da Vatoz’un tükettiğini hesaplarsak eko sistemi koruyamayız”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Erüz: "Karadeniz’in yüzde 16’lık kısmında ...
Yaylada silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Yaylada silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Başkan Genç, Akoluk’taki kurban kesim ve satış alanını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Genç, Akoluk’taki kurban kesim ve satış ...
Altının gram fiyatının bin TL’nin altına gerilemesi kuyumcuları hareketlendi Altın yatırımcıları ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar altının gram fiyatındaki düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi
YEREL HABERLER Altının gram fiyatının bin TL’nin altına gerilemesi ...
Gürcistan'dan tekerlekli sandalye ile geldiği Trabzon'daki hastaneden yürüyerek ayrıldı
YEREL HABERLER Gürcistan'dan tekerlekli sandalye ile geldiği ...
Trabzon'da 168 okul ile 193 cami 'çok yüksek' heyelan riskli alanda
YEREL HABERLER Trabzon'da 168 okul ile 193 cami 'çok yüksek' heyelan ...
Şemsetdin Hancı: "Bundan sonraki yıllarda da şampiyonluğun en güçlü adayıyız"
YEREL HABERLER Şemsetdin Hancı: "Bundan sonraki yıllarda da ...
Jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.