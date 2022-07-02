Abdullah Avcı'dan değişim rüzgarı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile başlayan değişim rüzgarı bu sezon da devam edecek. Deneyimli teknik adam, bordomavililerle şampiyonluk sevinci yaşadığı takım kurgusunda ve oyun formasyonlarında değişime giderek yeni bir Trabzonspor inşa edecek.

Son şampiyon Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Trabzon'da 27 Haziran'da başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını dün yapan Karadeniz ekibi 4 Temmuz'da Slovenya'da hazırlıklarına devam edecek. Tecrübeli teknik adamın yeni sezon hazırlıkları ise büyük bir beğeni topluyor. Daha çok genç oyuncuların yer aldığı ilk çalışmalara Hamsik, Abdulkadir Ömür, Berat, Yusuf Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan gibi isimler de katıldı. Tecrübeli ve genç isimlerle ilk harmanlamasını Trabzon'da yapan Avcı, yurt dışı kampında ise takımda kalacak genç isimlere karar vermenin yanı sıra ihtiyaçları tespit edecek.



Havadan ve karadan takip

Türkiye'de modern futbolun en önemli temsilcilerinden olan Abdullah Avcı, antrenmanları kamera sistemiyle takibe alıyor. Çalışmalarda oyuncularıyla bire bir göz teması sağlayan deneyimli çalıştırıcı, havadan ve karadan oluşturduğu kamera sistemiyle futbolcularını antrenmanlarda izlemeye tabi tutuyor. Tutulan kayıtlarla futbolcuların özellikle çift kale maç çalışmalarındaki bütün hareketleri inceleyerek analizler yapıyor. Oluşturulan verileri ise oyuncularıyla paylaşan deneyimli teknik adam isteklerini bir bir sıralıyor.



Sistem Slovenya ve Avusturya'da da çalışacak

Slovenya ve Avusturya kampında da bu sistemi kullanacak olan tecrübeli teknik adam, kampın tamamlanmasının ardından kadrosunu şekillendirecek. Avcı'nın kafasındaki ideal kadroyu kurmakta ortaya çıkacak analizler ve bir birini tamamlayan oyuncu grubu belirleyici olacak. İki kamp dönemi ve planlanan hazırlık maçlarındaki kayıtlar Avcı'nın analiz ekibi tarafından ince detayına kadar izlenecek. Ortaya çıkacak performans sonuçları gelecek sezonun kadrosunda etkili olacak.



Avcı, oyun formasyonlarına dokunuşlar yapacak

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra Abdullah Avcı ile birlikte şampiyonluk sevinci yaşayan Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olmak için kadro yapılanmasını sürdürüyor. As kadrosundan şimdiye kadar sadece Nwakaeme ile yollarını ayıran bordomavililer Larsen, Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı'yı kadrosuna kattı. Avcı'nın talepleri doğrultusunda ise yönetim takviye çalışmalarını sürdürüyor.

Önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'in yanı Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddialı bir kadro ortaya çıkarmayı hedefliyor. Avcı'nın hedefleri arasında ise geçtiğimiz sezonun aksine daha farklı oyun formasyonlarıyla yeni sezona başlamak. Savunma güvenliğini ön planda tutarak hücum aksiyonlarını daha hızlı gerçekleştirebilen bir takım kurgusu oluşturmak. Takımda kalacak genç oyuncularla birlikte ise fizik gücünü arttırarak takımın hızını arttırmaya çalışacak.

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