Akçaabat’ta 3. açık hava tiyatro günleri başladı

Akçaabat Belediyesi Açık Hava Tiyatro Günleri, Akçaabat Belediye Tiyatrosu ‘Cırcır ile Karci Tospik’le Tepetaklak’ adlı çocuk oyunu ile başladı.

Akçaabat sahil park havuzlar meydanında bu yıl 3.’sü düzenlenen Açık Hava Tiyatro Günlerine; Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, Akçaabatlılar Vakfı Başkanı Yaşar Erbaşaran, Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse, çocuklar ve aileleri katıldı. Tiyatro öncesinde Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim bütün çocuklara yaz tatilinde faydalanmaları için etkinlik dergisi dağıttı.

Tüm çocuklara hitap eden ‘Cırcır ile Karci Tospik’le Tepetaklak’ adlı çocuk tiyatro oyunu, miniklere ve ailelerine eğlence dolu anlar yaşattı. Çocukların yaş ve davranış psikolojisine uygun olarak yazılan ve oynanan oyun, onların hayal dünyasına hitap ediyor. Minik tiyatro severleri her sahnede farklı dünyalara götüren “Cırcır ile Karci Tospik’le Tepetaklak’ adlı çocuk tiyatro oyununda renkli, eğlenceli, eğitsel ve düşünsel öğelere yer verildi.

Oyun öncesi çocuklarla sohbet eden Başkan Osman Nuri Ekim çocuklara; “Anne, babanızın sözünden çıkmayın, yaz tatilinde kitap okuyup spor yapın, hayatınız her alanında mutlaka planınız programınız olsun. Planlı yaşarsanız, eğlenmeye de gezmeye de çalışmaya da dinlenmeye de zamanınız kalacaktır. Tabletlerden bilgisayarlardan telefonların kötü yönlerinden uzak durun, çok çalışıp bilgili bireyler olarak yetişin” tavsiyesinde bulundu.

Kültür ve sanat faaliyetlerine hiç durmadan devam ettiklerini belirten Başkan Ekim, “Yaz mevsiminin günlerini de gecelerini de daha renkli daha eğlenceli hale getirecek etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Açık havada tiyatro izlemenin keyfi bir başka oluyor. Hele bir de çocuk tiyatro oyunu izlemek inanılmaz eğlenceli oluyor. Bizim göz bebeklerimiz, en kıymetlilerimiz, minik tiyatro severlerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Işıl ışıl parlayan çocuklarımız için hazırlanan hem eğitici hem öğretici bir tiyatro oyunu izledik. Cırcır ile Karci Tospik’le Tepetaklak adlı çocuk tiyatro oyununu başarılı bir şekilde sahneleyen ve bize eğlence dolu anlar yaşatan Akçaabat Belediye Tiyatrosu oyuncularına, emeği geçenlere, bizi yalnız bırakmaya minik tiyatro severlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. 3.’sünü düzenlediğimiz Açık Hava Tiyatro Günleri’miz 6 Temmuz 2022’ye kadar devam edecek. Her akşam farklı oyunlar oynanacak ve farklı tiyatro ekipleri sahne alacak. Biz, yaz mevsimine dolu dolu etkinliklerle hazırlandık. Büyük küçük tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum. ” dedi.

Başkan Ekim, konuşmanın ardından Akçaabat Belediye Tiyatrosu ekibine plaket takdim etti.

