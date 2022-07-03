Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

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Trabzonspor, 20222023 sezonunda giyeceği formaların görselini yayımladı.

Bordomavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırtına 20222023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı" denildi.

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