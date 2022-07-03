Trabzon eğlenceye doydu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon eğlenceye doydu

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği "Çadırını al gel, eğlence bizden" organizasyonuna binlerce kişi katılarak sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendiler.

Trabzon eğlenceye doydu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği “Çadırını al gel, eğlence bizden” organizasyonuna binlerce kişi katılarak sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendiler.
Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Çadırını al gel eğlence bizden” organizasyonuna Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’den yüzlerce kişi katıldı. Yaz spor okulları açılış programı, ödüllü plaj voleybolu turnuvası ile başlayan program, karaoke yarışması, Şule Kaygusuz ve Serkan Gürler konseri, Varil ateşi yakılması, Aslan Kar ve Hakan Kurbetli Dj performansı, ışık şovları ve Açık hava sineması ile devam etti. Gece plaja kurulan yüzlerce çadırda kalan halk sabahın ilk ışıklarında ise Arzu Özen ile nefes terapisi ve sabah sporu yaptı. Yalıncak plajında bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait kafe ve restoranlar da sabaha kadar kesintisiz olarak hizmet verdi.
Yapılan organizasyona katılan vatandaşlar ise, “Karadeniz bölgesinde ilk kez böyle bir eğlenceye katıldık. Çocuklarımız parklarda oyun oynarken bizler çadırımızı kurduk, yarışmalara katıldık ve açık hava sineması izledik. Böylesine bir organizasyona sadece Trabzon olarak değil Karadeniz Bölgesi olarak hasret kalmıştık. Bu manada katkılarından dolayı başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akçaabat'ta Yeşilcam rüzgarı esti
YEREL HABERLER Akçaabat'ta Yeşilcam rüzgarı esti
Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı
YEREL HABERLER Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı
Trabzonspor'da yurt dışı kampı yarın başlıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da yurt dışı kampı yarın başlıyor
Akçaabat’ta 3. açık hava tiyatro günleri başladı
YEREL HABERLER Akçaabat’ta 3. açık hava tiyatro günleri başladı
Abdullah Avcı'dan değişim rüzgarı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'dan değişim rüzgarı
Cenaze yolunda kaza: 8 yaralı Freni boşalan minibüs kontrolden çıkarak evin çatısına düştü
YEREL HABERLER Cenaze yolunda kaza: 8 yaralı Freni boşalan minibüs ...
Engelli Ramazan'ın asansör çilesi Asansör olmadığı için dördüncü kattaki evlerine sürünerek çıkıyor
YEREL HABERLER Engelli Ramazan'ın asansör çilesi Asansör olmadığı ...
Karadeniz'de 5 ilde, 125 dereye 'taşkın erken uyarı sistemi'
YEREL HABERLER Karadeniz'de 5 ilde, 125 dereye 'taşkın erken uyarı ...
Suudi Arabistan’dan Trabzon’a bu yılın ilk charter uçuşu yapıldı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan’dan Trabzon’a bu yılın ilk charter ...
Trabzon’un fethi 15 Ağustos’ta kutlanacak Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu “Trabzon’un fethinin tarihi tartışma konusu bir süreden beri kamuoyunun gündemdeydi” “Trabzon'umuzun fetih kutlamalarını artık 15 Ağustos'ta yapacağız”
YEREL HABERLER Trabzon’un fethi 15 Ağustos’ta kutlanacak Trabzon ...
Trabzon'un fethi tarihi, 15 Ağustos olarak resmileşti
YEREL HABERLER Trabzon'un fethi tarihi, 15 Ağustos olarak resmileşti
Metin Lokumcu davasında 'biber gazı kullanım usulü' raporu istendi
YEREL HABERLER Metin Lokumcu davasında 'biber gazı kullanım usulü' ...
Başkan Genç, Vali Ustaoğlu’na Hasanpaşa Hamamı’ndaki restorasyon çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Genç, Vali Ustaoğlu’na Hasanpaşa Hamamı’ndaki ...
Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.