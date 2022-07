AK Partili Ayvazoğlu: "Açıklanan asgari ücretle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimizi gösterdik"

Asgari ücret konusunda açıklama yapan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizi önceleyen kararlı duruşuyla açıkladığı net 5 bin 500 TL’lik asgari ücretle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimizi gösterdik” dedi.

Türkiye’nin 2023’e güçlenerek gireceğini belirten Milletvekili Ayvazoğlu, “Türkiye’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin 20 yıldır her alanda yaptığı altyapı çalışmalarıyla birlikte yaşanan tüm küresel ve ulusal krizlere yönelik direnme ve hızlı refleks gösterme kabiliyeti sayesinde bu krizden de güçlenerek çıkacağız. Milletimizin yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemesi için gereken tüm önlemleri alıyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Tüm olumsuzlukların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

AK Parti’nin üretime dayalı ekonomiye geçtiğini ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu, “Türkiye artık üretim ekonomisine geçmiştir. Bu model üretime dayalı, istihdamı arttırıcı ve bunlara bağlı olarak büyümeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modeli’dir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uygulamış olduğumuz Türkiye Ekonomi Modeli yönetimi ile birlikte ülkemizin üretimi ve ihracatı her geçen gün artmaktadır. Türkiye Ekonomi Modeli ile birlikte 2022 yılının ilk yarısında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarını gerçekleştirdik. 2022 yılı haziran ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 oranında artarak 23.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde ihracat rekorları kırmaya ve ülkemizin cari açığı kapatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ekonomiyi canlandırmaya ve üretimi arttırmaya yönelik hızlı tedbirler ve ulaşılabilir imkanlar sağladıklarını ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu, “Esnaflarımızı da hiçbir zaman unutmadan her şartta onlara nasıl kolaylıklar ve imkânlar sağlarızın derdindeyiz. Sürekli sahadayız, sürekli talepleri alıyor ve ilgili makamlara iletiyoruz. Sahada aldığımız bu taleplere binaen Hazine ve Maliye Bakanlığımız da esnaf kredileri şahıs üst limitlerinde artış yaparak Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri üzerinden kullandırılan kredilerde şahıs üst limiti yüzde 27’lik bir artışla 275 binden 350 bin TL’ye çıkarıldı. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

