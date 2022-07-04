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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor yurt dışı kampı için Slovenya'ya gitti

İHA

Trabzonspor yurt dışı kampı için Slovenya'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampının ilk ayağı olan Slovenya'ya gitti. Teknik Direktör Abdullah Avcı takımı kamp yapılacak tesislerde karşılayacak.
Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayan Trabzonspor, 1 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürdü. 417 Temmuz tarihleri arasında yurt dışı kampının ilk ayağını Slovenya'nın Kranj kentinde yapacak olan bordomavililer Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile saat 11.00'de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket etti.

Avcı, takımı Slovenya'da karşılayacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise takımın kamp yapacağı tesislere önceden giderek takımı burada karşılayacak. Trabzon'dan az sayıda oyuncu grubuyla Slovenya'ya hareket eden bordomavililerin kamp kadrosunda ise 29 futbolcu yer alacak.
İzinli olan oyuncuların ise önümüzdeki günlerde katılacağı kamp kadrosunda ise şu isimler yer alacak:
"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Morodaoğlu, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Sıopis, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Kouassi,Ahmetcan Kaplan, Cornelius, Hakan Yeşil, Hakan Aydın, Faruk Can Genç, Behlul Aydın, Taha Altıkardeş, Serkan Asan, Kerem Şen, Hüseyin Türkmen, Hugo, Berat Özdemir, Marek Hamsık, Denswill, Emrehan Gedikli, Djaniny,Yusuf Erdoğan, Abdulkadir Ömür ve Edin Visca."
Bordomavililerin prensip anlaşmasına vardığı ve Türkiye'ye getirerek sözleşme imzalaması beklenen yeni transferi Trezeguet'in ise imza töreninden sonra takımın kampına katılması bekleniyor.

Yurt dışında iki gün izin yapacak
Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk ayağını gerçekleştirdikten sonra iki gün izin yapacak. Bordomavililer daha sonra ise 9 gün sürecek Avusturya kampı için bu ülkeye geçecek. 2029 Temmuz tarihleri arasında yeni sezon hazırlıklarını burada sürderecek olan bordomavililer hazırlık kampı ve maçlarının ardından DG Sivasspor ile 30 Temmuz'da oynayacağı Süper Kupa maçı için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

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