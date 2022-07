Karadeniz'de kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Trabzon'un Of ilçesinde serinlemek için denize giren ve dalgalar arasında kaybolan İsmail Mete'yi (19) arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dün saat 18.00 sıralarında Eskipazar sahilinde denize giren üç arkadaş dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Edinilen bilgiye göre; denize giren Hasan Mete (17), Hakkı Korkut (17) ve İsmail Mete bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden çevredeki insanlar Hasan Mete, Hakkı Korkut'u sudan çıkardı. İsmail Mete ise dalgalar arasında kayboldu. Yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ekipleri olay yerinde büyük çaplı arama çalışması başlattı. Boğulmaktan son anda kurtarılan Hasan Mete ve Hakkı Korkut'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Arama kurtarma çalışmaları; hava, kara ve denizden devam ediyor

İsmail Mete'yi arama çalışmaları bugün de yoğun şekilde devam ediyor. Yaklaşık 25 dalgıç toplam 120 kişiyle arama çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri dronlarla bölgeyi taramaya devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına Bitlis ve Erzurum'dan gelen AFAD ekipleri de katıldı. Sahil Güvenlik'e ait bir gemi denizden arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına Samsun'dan gelecek olan helikopterin de katılması bekleniyor. Jandarma ekipleri ise dürbünle sahil boyunu sürekli kontrol ediyor.



'Beni de kurtarın' dedi, bir anda gözden kayboldu

Olay anıyla ilgili bilgi veren İsmail Mete'nin akrabası Sultan Mete, "Beş arkadaş dün yüzmek için denize geldiler. Üçü denize girdi. Deniz dün sertti. Üçünü dalgalar çekti. İkisini kurtardılar. İsmail yeğenimiz 'beni de kurtarın' dedi ama bir anda gözden kayboldu. Çocuklar jandarmaya ve AFAD'a haber verdiler. Kısa sürede ekipler geldi. Aramalar hala devam ediyor" dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

