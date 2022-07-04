FETÖ operasyonunda yükle miktarda döviz ele geçirildi, 6 gözaltı

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)TRABZON´da polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yüklü miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyon anları polis kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY´nin `güncel yapılanmasına´ yönelik daha önceki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi kapsamında genişletilen soruşturmada 6 kişiye yönelik 2´nci dalga operasyonu düzenledi. Operasyonda illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan T.K., İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı´nda yakalanırken, diğer şüpheliler Ü.P., F.Y., E.D., B.A. ve F.Y. evlerine düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ile üst aramalarında 67 bin 400 dolar, 720 euro, 8 bin 800 lira, 14 telefon, 3 laptop, 3 tablet, 9 flash bellek, 6 sim kart, 5 doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2´si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan operasyon anları da polis kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-07-04 13:37:02
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