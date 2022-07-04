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Trabzonspor'un 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mısırlı oyuncu Trezeguet, bordomavili formayı giyerek imza tamam mesajı verdi.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni transferi Trezeguet ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Yeni transferine bordomavili formayı giydiren Trabzonspor, oyuncunun transferiyle ilgili olarak özel bir video hazırladı.

Videoda hat sanatıyla ismini yazan Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet, "İmza tamam. Merhaba Trabzonspor, merhaba şampiyon takımın taraftarı" ifadelerini kullandı.

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