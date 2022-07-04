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Trabzonspor´a imza atan Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

DHA

Trabzonspor´a imza atan Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Aston Villa´dan transfer edilen Mahmoud Trezeguet ile sözleşme imzaladı. Mısırlı oyuncu Trezeguet, "Şampiyon bir takıma geldiğimi ve buradaki beklentileri biliyorum. Ben de burada olacağım ve 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz" dedi.
Süper Lig´in son şampiyonu Trabzonspor, Mısırlı oyuncu Trezeguet´yi renklerine bağladı. İngiliz ekibi Aston Villa´dan transfer edilen Mısırlı oyuncu için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun katılımıyla İstanbul´da imza töreni düzenlendi.
"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Trabzonspor´a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Trezeguet, "Harika bir başkanımız, harika bir hocamız ve harika taraftarlarımız var. Şampiyon bir takıma geldiğimi ve buradaki beklentileri biliyorum. Ben de burada olacağım 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz ve hatta daha uzun yıllar da bunu devam ettireceğiz. Takıma her zaman en iyisini vermem gerektiğinin farkındayım. Ben de performansımla birlikte taraftarlarımızı her zaman mutlu etmeye çalışacak bir oyuncuyum. Umarım bu yıllarda da şampiyonlukları beraber kutlayacağız" diye konuştu.
"FORMAYI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"
Trezeguet, maçlara çıkmak için sabırsızlandığını belirterek, "Kendi ülkem ve belki de Ortadoğu´nun en büyük takımlarından birinden geliyorum zaten, belki de en büyüğünden yani El Ahly takımından. Büyük bir takımda beklentilerin neler olduğunun, orada neler yapmam gerektiğinin farkındayım. Bunu daha önce yaşadığım için biliyorum. Taraftarlarımızla buluşmak ve takıma yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum. Başkanımıza bu kulübe katılmamda bu kadar çok katkısı olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı hak ettiği yere her zaman taşıyabilmeyi umuyorum. Buradaki herkes en iyisini hak ediyor. Umuyorum ben de burada olduğum süreç boyunca her zaman bu formayı en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.
"MAKSİMUM ŞARTLARIMIZI ZORLADIK"
Törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trezeguet´nin transferinin uzun süreç aldığını söyledi. Ağaoğlu hem Trezeguet´nin kulübü Aston Villa´nın hem de Mısırlı oyuncunun fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Kulübümüzün şartları doğrultusunda bizde maksimumu şartlarımızı zorladık ve bu transferi gerçekleştirmek için şu an buradayız. Futbolcumuzun bugüne gelmesinde emeği geçen başta değerli ailesi olmak üzere tüm kulüplere, kulüplerin yöneticilerine, hocalarına ve geçmiş takım arkadaşları teşekkür ediyorum. Özellikle bu yaş grubundaki bir oyuncunun böylesine verimli bir noktaya gelmesinde şüphesiz ki herkesin çok büyük bir payı vardır. Bunun içinde iki tane Süper Lig kulübümüz de var. Biri Kasımpaşa, diğeri de Başakşehir kulübü" dedi.
"BAŞARILI SEZONLAR GEÇİRECEĞİNE İNANCIM TAM"
Güçlü bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Ağaoğlu, "Sezonu şampiyon olarak tamamladık. Ama önümüzdeki sezon hem Süper Lig´de hem Türkiye Kupası´nda hem de inşallah Şampiyonlar Ligi´nde mücadele edecek olan takımımızı güçlendirmek en büyük hedeflerimizden birisi. Biz de bu doğrultuda izleme ekibinin ve hocamızın verdiği raporlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere transferlerimizi teker teker gerçekleştiriyoruz. Futbolcumuz Trezeguet de bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Bizimle birlikte 4 yıllık süreçte başarılı sezonlar geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Trezeguet´e de Trabzonspor´a hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.
TREZEGUET 400 BİN EURO İNDİRİM YAPTI
Başkan Ağaoğlu, transfer sürecindeki uzun süren pazarlıklarda Trezeguet´in ücretinde 400 bin Euro indirim yapması nedeniyle klasikleşen forma satışı ritüelinde oyuncuya 61 adet forma sattığını da ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Trezeguet´nin imza töreni, başkan Ağaoğlu ve futbolcunun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-07-04 21:19:27

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