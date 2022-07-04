Trabzonspor´un Slovenya kampı başladı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk etabı olan Slovenya´da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Süper Lig´de yeni sezon hazırlıklarını yurt dışında sürdüren Trabzonspor, kamp programı dahilinde bu sabah Slovenya´ya gitti. Öğle saatlerinde Slovenya´nın Kranj Gora kentine ulaşan bordo-mavililer 17 Temmuz´da sona erecek kamp programına başladı.
Slovenya´daki ilk antrenmanını yapan bordo mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışması yaptı. 5´e 2 çalışmasıyla devam eden idman geniş alan oyunlarıyla tamamlandı. Takımın Trabzon kampında yer almayan Edin Visca, Slovenya´daki ilk günde takım arkadaşlarıyla birlikte kampa girdi.
Trabzonspor, Slovenya´daki yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Slovenya kampının ilk idmanından görüntülerDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-07-04 23:10:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.