Trabzonspor´un Slovenya kampı başladı

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk etabı olan Slovenya´da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig´de yeni sezon hazırlıklarını yurt dışında sürdüren Trabzonspor, kamp programı dahilinde bu sabah Slovenya´ya gitti. Öğle saatlerinde Slovenya´nın Kranj Gora kentine ulaşan bordo-mavililer 17 Temmuz´da sona erecek kamp programına başladı.

Slovenya´daki ilk antrenmanını yapan bordo mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışması yaptı. 5´e 2 çalışmasıyla devam eden idman geniş alan oyunlarıyla tamamlandı. Takımın Trabzon kampında yer almayan Edin Visca, Slovenya´daki ilk günde takım arkadaşlarıyla birlikte kampa girdi.

Trabzonspor, Slovenya´daki yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Slovenya kampının ilk idmanından görüntülerDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-07-04 23:10:18



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