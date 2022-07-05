Trabzonspor'dan Hamsik ve Abdülkadir'li forma tanıtımı

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, 2022-23 sezonu formalarını Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür´ün de yer aldığı eğlenceli bir tanıtım videosuyla duyurdu.
Süper Lig´in son şampiyonu Trabzonspor'da 2022-23 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı sosyal medyadan paylaşılan eğlenceli bir videoyla yapıldı. Takımın yıldız oyuncularından Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür´ün de yer aldığı görüntüler taraftarın beğenisini kazandı. Videoda şampiyonluk forması ve yeni sezon formalarını üzerinde deneyen taraftarların eğlenceli halleri yer aldı.
SİYAH FORMA İÇİN AYRI TANITIM
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya´da sürdüren bordo mavili takım, 2022-23 sezonunda mavi, çubuklu ve siyah formayla sahaya çıkacak. Videoda yer almayan siyah forma için ayrı bir lansman yapılacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Trabzonspor´un sosyal medyasında paylaşılan forma tanıtım videosuDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-07-05 12:20:52
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