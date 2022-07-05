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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'da yabancı sıkıntısı

İHA

Trabzonspor'da yabancı sıkıntısı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da, yabancı sıkıntısı yaşanıyor. Bordomavililerde, gidecek yabancı oyuncuların durumu yurt dışı transferini şekillendirecek.
Yurt dışı transferinde şimdiye kadar Larsen ve Trezeguet'i kadrosuna katan Trabzonspor, bünyesinde bulunan yabancı oyuncularla birlikte sayıyı 17'ye çıkardı. Kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurmak zorunda olan bordomavililer bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda. Yabancı kontenjanı nedeniyle kadrosunda ciddi bir operasyon yapmak zorunda kalacak olan Trabzonspor'da, söz konusu oyuncuların maliyetleri ise gelmesi planlanan oyuncular kadar önemli.
Kiralıktan dönen Flavio ve Diabate'nin yanı sıra Trondsen ile Koita’dan da kendilerine kulüp bulmaları istendi. Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı geçiren ve 1 yıl daha kontratı bulunan Gervinho da kadroda düşünülmeyen oyuncuların başında geliyor. Sakatlığı bulunan Peres'in ise durumu belirsizliğini koruyor.

Maliyetleri sıkıntı
Yabancı oyuncularla yapılan garanti kontratlar Spor Toto Süper Lig'de bulunan kulüpleri zora soktuğu gibi bordomavililer de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Karadeniz ekibi söz konusu oyuncuları başka kulüplere transfer etmemesi veya kiralık olarak gönderememesi durumunda sözleşme şartlarını yerine getirmek durumunda. Bu ayrılıkların maliyeti ise Trabzonspor'a 7 milyon Euro'ya mal olabilir.
Trabzonspor, Diabete için Leicester City'e üç taksit halinde 1 milyon 573 bin Euro ödüyor. Oyuncuya ise yıllık 1 milyon Euro garanti ücret ödemek durumunda. Flavio için ise EC Bahia kulübüne 1 milyon 200 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödeyen Trabzonspor, oyuncuya ise 750 bin Euro ödeyecek.

Koita'nın durumu can sıkıcı
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ancak bir türlü yararlanamadığı Koita'nın durumu ise can sıkıcı boyutta. Takım bulması istenen oyuncu çalışmalarını ayrı olarak sürdürürken bordomavili kulüpten ise yıllık 1 milyon 483 bin Euro garanti ücret alıyor.
Trabzonspor'un iki yıllık anlaşma yaptığı Gervinho ise yaşadığı sakatlık ve geçirdiği tedavi sürecinin ardından kamp kadrosuna dahil edilmedi. Oyuncu, Karadeniz ekibinde yıllık 1 milyon 500 bin Euro ve 650 bin Euro imza parası ile birlikte 2 milyon 150 bin Euro kazanıyor. Bordomavililer oyuncuyla ortak bir yol haritası bulamaması halinde bu rakamı ödemek durumunda kalacak.
Karadeniz ekibinde gönderilecek olan Trondsen ise yıllık 900 bin Euro kazanıyor. Bordomavililer 950 bin Euro olan bonservis bedelini ise üç taksit halinde ödeme yapıyor.

Peres'in durumu belirsiz
Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi devam eden Peres'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Bordomavililer bu oyuncunun yerine Larsen'i transfer ederken, savunmanın solunda da görev yapabilen Peres'le ilgili karar önümüzdeki günlerde verilecek. Bordomavililer, Peres'le yol ayrımına gelinmesi halinde ise oyuncunun 1 milyon 200 bin Euro olan garanti ücreti yanında 500 bin Euro olan imza parasını ödemek zorunda kalabilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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