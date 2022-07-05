Fotoğraf çekmek isterken 3 metreden düşüp hayatını kaybetti

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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde ailesi ile birlikte fotoğraf çekmek isterken ayağının kayması sonucu 3 metre yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, A.Y. (66) isimli kadın, oğlu ve kardeşi ile birlikte araçla evlerine giderken fotoğraf çekmek için yol kenarında durdu. Fotoğraf çekerken ayağı kayan A.Y., 3 metre yükseklikten düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalıbaba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y., Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. A.Y. isimli kadın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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