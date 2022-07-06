Trabzonspor´da Djaniny ve Hugo Slovenya kampında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´da Djaniny ve Hugo Slovenya kampında

DHA

Trabzonspor´da Djaniny ve Hugo Slovenya kampında


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk etabı olan Slovenya kampının ikinci gününü çift antrenmanla tamamladı. Trabzon kampına gelmeyen Djaniny ve Vitor Hugo, dün Slovenya kampına katıldı.
Süper Lig´de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya´nın Kranj Gora kentinde sürdüren Trabzonspor, dün yaptığı çift idmanla çalışmalarını sürdürdü. Futbolcular dün sabah antrenmanında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı. Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve dinamik stretching ile başlayan oyuncular, 5´e 2, dayanıklılık ve çift kale maç ile günü tamamladı.
DJANINY VE HUGO KAMPA GELDİ
Bordo mavili takımın Trabzon kampında yer almayan Djaniny ve Vitor Hugo, dün kampa katıldı. Takımla birlikte gelen ve idmana çıkmayan Denswil de ikinci gün idmanında yer aldı. Tedavisi süren Serkan Asan ise fizyoterapistler gözetiminde salon çalışması yaptı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-07-06 10:15:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ölen oğlunun müzedeki fotoğrafını görünce duygulandı
YEREL HABERLER Ölen oğlunun müzedeki fotoğrafını görünce duygulandı
Fotoğraf çekmek isterken 3 metreden düşüp hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fotoğraf çekmek isterken 3 metreden düşüp hayatını ...
Trabzonspor'da yabancı sıkıntısı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da yabancı sıkıntısı
Trabzonspor'dan Hamsik ve Abdülkadir'li forma tanıtımı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Hamsik ve Abdülkadir'li forma ...
Trabzonspor'dan eğlenceli forma tanıtım videosu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan eğlenceli forma tanıtım videosu
Harç kazanına düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Harç kazanına düşen işçi öldü
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
YEREL HABERLER Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez akciğer hastalığının tanısında ‘Kriobiyopsi’ yöntemi uygulandı
YEREL HABERLER Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez akciğer hastalığının ...
Trabzon’da feci ölüm: Harç kazanına düştü
YEREL HABERLER Trabzon’da feci ölüm: Harç kazanına düştü
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı adam yakalandı
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı adam ...
Trabzonspor´un Slovenya kampı başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´un Slovenya kampı başladı
Trabzonspor´a imza atan Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız
YEREL HABERLER Trabzonspor´a imza atan Trezeguet: Şampiyonlukları ...
Derede mahsur kalan köpeği itfaiye eri sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Derede mahsur kalan köpeği itfaiye eri sırtında ...
Trabzonspor yeni transferi Trezeguet için imza töreni düzenledi
YEREL HABERLER Trabzonspor yeni transferi Trezeguet için imza töreni ...
Denizde kaybolan İsmail aranıyor; ekiplerin uyarısını dikkate almamış
YEREL HABERLER Denizde kaybolan İsmail aranıyor; ekiplerin uyarısını ...
Trezeguet: "İmza tamam"
YEREL HABERLER Trezeguet: "İmza tamam"
Trezeguet, Trabzonspor'un 163. yabancısı oldu
YEREL HABERLER Trezeguet, Trabzonspor'un 163. yabancısı oldu
FETÖ operasyonunda yükle miktarda döviz ele geçirildi, 6 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda yükle miktarda döviz ele ...
Trabzonspor'da Trezeguet transferinde mutlu son
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Trezeguet transferinde mutlu son
Trabzonspor Trezeguet ile 4 yıllık anlaşma sağladı
YEREL HABERLER Trabzonspor Trezeguet ile 4 yıllık anlaşma sağladı
Karadeniz'de kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de kaybolan genci arama çalışmaları devam ...
Trabzonspor'da 13 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da 13 oyuncu kamp kadrosuna dahil ...
Trabzon’da FETÖ/PDY operasyonu Gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Trabzon’da FETÖ/PDY operasyonu Gözaltına alınan 6 ...
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.