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Trabzonsporlu Visca: Daha fazla kupa kaldırmak istiyorum

DHA

Trabzonsporlu Visca: Daha fazla kupa kaldırmak istiyorum


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un sağ kanat oyuncusu Edin Visca, yeni sezonda bireysel performansını artırarak daha başarılı olmak istediğini belirterek, "Yeni bir tarih ve hikaye yazmak, daha fazla kupa kaldırmak istiyorum" dedi.
Süper Lig´in son şampiyonu Trabzonspor´un yeni sezon hazırlıklarını yaptığı Slovenya kampında Edin Visca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen sezon devre arasında Medipol Başakşehir´den bordo mavili takıma transfer olan Boşnak oyuncu, Trabzonspor´un Şampiyonlar Ligi hedeflerini, yeni sezon hazırlıklarını ve şampiyonluk kutlamalarını değerlendirdi.  
`MÜTHİŞ BİR ORTAM VAR´
Trabzonspor´un yeni sezonda kadrosuna kattığı isimler ve kadronun genişlemesini değerlendiren Visca, "Bazen fazla transfer yapmasak daha iyi. Bizim için en büyük güç beraber kalmak. Tabi ki yeni oyuncular lazım. En önemlisi daha güçlü olmak için beraber kalmak. İyi de transferler yaptık. Futbolda en önemlisi takım ruhu ve ortam. Trabzonspor´da müthiş bir ortam var. Sadece taktik önemli değil beraberlik de önemli. Sakatlık olmazsa bizim beraberlik ve bizim ortam takım içinde en önemli bir güç olacak bu sezonda" dedi.
`YERLİ OLARAK BELKİ DE EN İYİ TRANSFERLERİ YAPTIK´
Yeni transfer Trezeguet´nin takıma katılacak olmasını değerlendiren Visca, "Diğer kanatlar ile beraber, diğer oyuncular ne kadar iyi olursa ben de etkileniyorum. Trezeguet´yi tanıyorum, iyi karakter, profesyonel bir oyuncu. Bu sezon için konuştuk, heyecanlıyız. Ben de kendi bireysel performansımı artırmak istiyorum. Doğucan ve Eren ve Kasımpaşa'da iyi oynadılar. Yerli oyuncular olarak belki de en iyi transferleri yaptık. İnşallah en önemlisi sakatlık olmaz. Geçen sezon bunu yaşadık. Bizim için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
`İLK HEDEF GRUPLARA KATILMAK´
Şampiyonlar Ligi´nde ilk hedefin gruplarda kalmak olduğunu belirten Visca, "Play-off oynayacağız ve ilk hedef Şampiyonlar Ligi´nde gruplara katılmak. Tecrübeli oyuncular var. İnşallah iyi bir fikstür olacak. Tribünler de dolu olacak. Trabzonspor camiası ve taraftarları bunu hak ediyor. Şampiyonlar Ligi müziği inşallah bu sene Trabzon´da çalacak" dedi.
Basın açıklamasını Türkçe yapan Visca, "Bu dili öğrenmek gerekiyor. Buraya emek veriyor, kazanıyoruz. Türkçe öğrenerek hem Türkiye´ye hem de Türkiye'deki taraftara saygı gösteriyorsun. Tabi ki avantaj sağlıyor, daha iyi öğrenmek istiyorum. İngilizce de biliyorum. Türk oyuncular da yavaş yavaş İngilizce konuşuyor" diye konuştu.
`YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM´
Visca, Trabzonspor´un şampiyonluk kutlamalarını ülkesinde arkadaş ve yakınlarına anlattığını söyleyerek, "Dünyadaki kimse böyle bir kutlama görmedi. Kutlamaları hatırlayınca heyecanlanıyorum. Saray Bosna'ya, köye gittiğimde herkese tek tek anlattım. Önce Trabzonspor'un tarihini ve taraftarları anlattım. Arkadaşlarım bazen maça gelip izlediler. `Ben size 1 saat anlatabilirim ama maça gelmezseniz anlamazsınız´ dedim. Ağabeyim Konyaspor maçında gelmişti, maçta ağladı. Böyle bir atmosfer ne kadar güzel, insanlar takımlarını ne kadar çok seviyorlar. Biz bunu görmedik´ dedi. Milli takım da var ama Trabzonspor başka bir şey. Arkadaşlarıma tek tek anlattım, `İnşallah Şampiyonlar Ligi maçına da geleceksiniz´ dedim. Trabzon futbol şehri. 32 yaşındayım ama yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kampta daha iyi hazırlanıp bireysel performansımı daha da artırmak istiyorum. Müthiş bir kutlamaydı. Dünyada böyle bir kutlamanın tekrarı olmayacak" ifadelerini kullandı.
`KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM´
Medipol Başakşehir´den Trabzonspor´a transferinde Abdullah Avcı´nın kendisini ikna ettiğini anlatan Visca, "Başakşehir rahat bir takım. Taraftar da yok, baskı da yok ama Başakşehir'de 4 yıl ilk 3 içinde olduk. Abdullah hoca ile konfor alanımdan çıkıp yeni heyecan ve hedef koyabileceğimi konuştuk. Ben de öyle düşünüp geldim. Trabzon´a geldiğimde kendimi evimde gibi hissettim. Kendimi burada iyi hissediyorum. Yeni bir tarih ve hikaye yazmak, daha fazla kupa kaldırmak istiyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Edin Visca'nın Slovenya kampındaki açıklamaları   DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-07-06 13:26:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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