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Visca: "Hedefimiz bu sezon yine şampiyon olmak ve kupayı kaldırmak" Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca: "İnşallah Şampiyonlar Ligi müziğini duyacağız"

İHA

Visca: "Hedefimiz bu sezon yine şampiyon olmak ve kupayı kaldırmak" Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca: "İnşallah Şampiyonlar Ligi müziğini duyacağız"

Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, bu sezon bireysel performansını üst seviyeye çıkarmak istediğini belirterek, hedeflerinin bu sezon yeniden şampiyon olarak kupayı kaldırmak olduğunu söyledi.
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren Trabzonspor'da Edin Visca, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Visca, 6 ay önce Trabzonspor’a geldiğini belirterek, "Müthiş bir sezon yaşadık ve sonunda şampiyon olduk. Tarih yazdık. İnanılmaz bir sene oldu Trabzonspor camiası için. Şimdi onu bir kenara bıraktık ve yeni bir dönem başlıyor. Yeni sezon hazırlanmak için her şeyin mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Motivasyonlu bir şekilde geldim. Bireysel performansımı arttırmak istiyorum" dedi.
Takımın ortamının çok güzel olduğunu belirten Visca, "Kampa 23 gün önce geldim. Abdülkadir Ömür ile konuştum. 'Evet hikaye yazdık ama bu sene tekrar şampiyon olmak için oynamak istiyoruz' dedik. Bu sezon da herkes çok motive ve heyecanlı geldi. Bu sezon daha iyi olmak için daha fazla çalışmak istiyorum. Bunun için bireysel performansımı daha da yukarılara çıkarmak için daha çok çalışacağım. En önemlisi geçen sene çok fazla sakatlık yaşadık. İnşallah bu sene bunları yaşamayız. Hedefimiz bu sezon yeniden şampiyon olarak kupayı kaldırmak" dedi.

"Birlikte kalmak, bizim için en önemli güç olacak"
Visca, yeni sezonla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Geçen sezon arayı açtık ve sonuna kadar getirdik ve şampiyon olduk. Herkes de transfer yapıyor. Ben diğerlerine bakmıyorum sadece kendi takımıma odaklanıyorum. Bizim en büyük gücümüz beraber kalmak. Birlikte olmak iyi olacak. İyi transferlerde yaptık. Futbolda önemli olan takım, takım ruhu ve ortam. Trabzonspor'da müthiş bir ortam var. Birlikte kalmak birlikte olmak bizim için bu sezon en önemli güç olacak."
Takımdan ayrılan Nwakaeme'nin geldiği ilk günden itibaren kendisine yardım ettiğini belirten Visca, yeni transferlerle ilgili de görüşlerini aktararak, "Nwakaeme müthiş bir yetenek, bana çok yardımı oldu. Trabzonspor'a son yıllarda en çok katkıyı sağlayan bir oyuncu. Futbolda bunlar oluyor. Trezeguet, Türkiye'nin en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Müthiş bir oyuncu İngiltere'ye gitmek kolay değil. Eren ve Doğucan Kasımpaşa'da iyi bir sezon geçirdiler. Önemli olan sakatlık olmaması. Bizim için iyi bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.

"İnşallah Şampiyonlar Ligi müziğini duyacağız"
UEFA Şampiyon Ligi’nde playoff turu oynayacaklarını vurgulayan Visca, "Bizim için ilk hedef Şampiyonlar Ligi’nde gruplara girmek. Tecrübeli oyuncularımız var. İnşallah iyi bir fikstür olacak. Herkes dolu tribünlere oynayacağımızı biliyor. Bence Trabzonspor camiası ve taraftarı bunu hak ediyor. Şampiyonlar Ligi müziğini inşallah bu sene duyacağız" dedi.

"Trabzon müthiş bir futbol şehri"
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının tüm dünyada ilgiyle izlendiğini anlatan Visca, "Öyle bir kutlama oldu ki dünyada kimse öyle bir kutlama görmedi. Tekrarı da olmayacak. Ben de hatırladığımda o heyecanı yeniden yaşıyorum. Saraybosna’da köye gittim herkese tek tek anlattım. Önce Trabzonspor’un tarihini anlattım, taraftarları anlattım. Bazen arkadaşlarımız maça gelip izledi. Ben onlara 'Size 1 saat anlatabilirim ama orada maça gelmezseniz onu yaşayamazsınız' dedim. Benim ağabeyim Konyaspor maçına geldi. İlk kez maça gelmişti ve o maçta ağladı. 'Böyle bir atmosfer yok. İnsanlar burada futbolu seviyor ve yaşıyor. Biz bunu görmedik. Milli takımda var ama Trabzonspor farklı bir şey' dedi. O yüzden ben de herkese tek tek anlattım. Arkadaşlara 'İnşallah Şampiyonlar Ligi maçına da geleceksiniz' dedim. Herkesin bunu hissetmesi, yaşamasını istiyorum. Trabzon gerçekten müthiş bir futbol şehri. Ben 32 yaşındayım ama kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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