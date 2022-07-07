Cumhuriyetle yaşıt Sebat Spor 100'ncü yılına hazırlanıyor Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Kalkışım: "Sebat'ın şu anda herkese ihtiyacı var" "Sebat Spor Trabzon futbolunun dinamosudur" "Kolej Kulübü olacağız" "Futbolu sadece futbol olarak görmüyorum" "Cumhuriyetle yaşıt karizması olan bir kulübüz" "Trabzonspor bizim her şeyimizdir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyetle yaşıt Sebat Spor 100'ncü yılına hazırlanıyor Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Kalkışım: "Sebat'ın şu anda herkese ihtiyacı var" "Sebat Spor Trabzon futbolunun dinamosudur" "Kolej Kulübü olacağız" "Futbolu sadece futbol olarak görmüyorum" "Cumhuriyetle yaşıt karizması olan bir kulübüz" "Trabzonspor bizim her şeyimizdir"

İHA

Cumhuriyetle yaşıt Sebat Spor 100'ncü yılına hazırlanıyor Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Kalkışım: "Sebat'ın şu anda herkese ihtiyacı var" "Sebat Spor Trabzon futbolunun dinamosudur" "Kolej Kulübü olacağız" "Futbolu sadece futbol olarak görmüyorum" "Cumhuriyetle yaşıt karizması olan bir kulübüz" "Trabzonspor bizim her şeyimizdir"

Cumhuriyetle yaşıt Sebat Gençlik Spor Kulübü, 100'ncü yılına hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Cemil Kalkışım, en büyük hedeflerinin yeniden profesyonel liglere adım atmak olduğunu belirterek, Trabzon futbolunun dinamosunu yeniden ayağa kaldırmak istediklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de 2003 ile 2005 sezonları arasında mücadele eden Akçaabat Sebatspor'un devamı olan Sebat Gençlik Spor Kulübü, 2023 yılında kuruluşunun 100'ncü yılını kutlayacak. Süper Lig'den, Bal Lig'ine kadar inen tarihi kulübü Cemil Kalkışım, başkanlığındaki yönetim kurulu yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Sebat'ın şu anda herkese ihtiyacı var"
Sebatspor'un 1923 yılında kurulmuş Cumhuriyetle yaşıt bir kulüp olduğunu belirten Başkan Cemil Kalkışım, "Bizim olduğumuz yerde güzellik oluyor. İnsanlar bizi benimsiyor. Sebat Spor çok köklü bir kulüp. 1923'de kurulmuş ve Cumhuriyetle yaşıt. Bayrak renginin kırmızıbeyaz olması. Geçmişten gelen köklerin bize bıraktığı yükün ağırlığını da hissediyoruz. Biz Akçaabat olarak bu yükün altından kalkarız. Biz de yürekten girdik bu işe. Bize ihtiyaç var diye girdik. Sebat'ın herkese ihtiyacı var şu anda. Bizim çok bir beklentimiz yok. Burada yöneticilik yapmak bizlere renk katıyor. Bazıları belki küçük görebilir ama Sebat Spor'da yöneticilik yapmak küçük bir iş değildir" dedi.

"Sebat Spor Trabzon futbolunun dinamosudur"
Geçtiğimiz sezon profesyonel lige çıkmayı bir beraberlikle kaybettiklerini belirten Başkan Cemil Kalkışım, "Olmayınca olmuyor. Bu sezon daha temkinli ve daha iyi bir takımla sezona başlayacağız. Daha aktif rol alarak gireceğiz. Sebat'a yakışır. Trabzon'da, Sebat Spor'suz futbol sıkıntıdır. Çünkü dinamodur. Akçaabat bunun tarlasıdır. Türkiye'de de çok sevilen bir kulüp. İnsanlar bizim de neler yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi biliyorlar. Futboldan ziyade bu kulübün yaşaması, rekabeti attırarak tesisleşmeyi gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için de çalışmalarımız ve girişimlerimiz sürüyor" diye konuştu.

"Kolej takımı olacağız"
Sebat Gençlik Spor Kulübü binası yanında, iş insanı İbrahim Erdemoğlu'nun, Akçaabat'a kazandırdığı Spor Lisesi'nin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Kalkışım, “Kolej takımı olma hedefimiz var. Ben günümün yarısını işime vermiyorum. İşlerimi organize ettikten sonra kendimi kulübe bağlıyorum. Geleceğe göre işleri organize ediyorum. Ne yaptığımı da çok iyi biliyorum. Tesislerin yanında Spor Lisesi'nin olacak olması, çocuklarımızı eğitimle birleştirmemiz bize bu isteğe ve hedef doğru planlar yapmamıza neden oluyor. Ben çok daha güzel şeyler düşünüyorum. Sebat köklü bir kulüp, çok büyük bir kulüp bunu ayakta tutmak bizim görevimiz. Biz eleştirilere her zaman açığız. Seviyeli olanlara diğerlerini ciddiye bile almıyorum. Çok değerli bir yönetim kurulumuz var. Herkes taşın altına elini sokuyor" ifadelerini kullandı.

"Futbolu sadece futbol olarak görmüyorum"
Geçmişte olduğu gibi ülke futboluna yeni isimler kazandırmak istediklerini belirten Cemil Kalkışım, "Asıl bizim yapmak istediğimiz istihdam sağlamak. Ben aslında futbolu sadece futbol olarak görmüyorum. O çocukların alacak olduğu kültürü ve terbiyeyi görüyorum. Geçen sezon Bal Ligi'nde Türkiye'de örnek kulüp seçildik" dedi.

"Sebat'ın bir karizması var"
Sebatspor'un Türkiye'de bir karizması olduğunu vurgulayan Kalkışım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önümüzdeki sezon için çok iyi bir kadro kurduk. Gelen sporcularımız bize güveniyor. Kadromuza kattığımız isimler buraya şampiyon olmaya geldiklerini belirtiyorlar. Bir aksilik olmazsa bu sene o sene diye düşünüyorum. Bizim olduğumuz ortamda ben yoktur biz varız. Başarı da bizimdir. Başarısızlık da bizimdir. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu sene özellikle hep Trabzon kökenli sporcuları aldık. Dışardan iki oyuncu kadromuza kattık. Buradaki ortamdan ziyade Sebatspor'un karizmasından dolayı tercih ediliyor. Şenol Güneş, Faruk Özak, Özkan Sümer, Serdar Balı ve Kadir Özcan gibi birçok ismini sayamadığım insan bu kulüpten yetişti. Biz böyle bir kulübün yöneticiliğini yapıyoruz. Hizmetkarız. Sebat'ın bugün bize ihtiyacı var desek de Sebat Spor bize karizma katıyor."

"2023'de festival düşünüyoruz"
Cumhuriyetimizin 100'ncü kuruluş yıldönümü Sebat Spor'un da kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Kalkışım, "100 yıllık kulübü basit bir şekilde yönetecek halimiz yok. İnşallah o sene bu sene. 2023 yılında Cumhuriyetimizin Kuruluş yıldönümü kutlamalarında ben Sebat Spor'da birleştirerek bir festival düşünüyorum. İnşallah nasip olur. İnsanların duasıyla, bizlere sahip çıkmalarıyla başarırız diye düşünüyorum. Kadroyu buna göre yapıyoruz. Trabzonspor'un kutlamaları bütün dünyada izlendi. Burada da aynı şekilde kutlamalar yapmayı planlıyoruz. Basit bir kulüp değiliz. Yöneticileri de basit değildir. Bazılarına basit gelebilir ama basit değiliz" dedi.

"Trabzonspor bizim her şeyimiz"
Trabzonspor'un ve Akçaabat Sebatspor'un maç akşamları uyku uyumadıklarını belirten Cemil Kalkışım, "Trabzon şehrimizin takımıdır, bir dünya markasıdır. O bizim büyüğümüzdür. Sebat Spor da kenarda bırakılacak bir kulüp değildir. Cumhuriyetle yaşıt olmak, aynı tarihte kurulmak ve Türkiye'de çok üst düzey sporcular yetiştirmiş. Halen çok güzel bir konumu olan Sebat Gençlik, tabii geçmişte hatalar ve yanlışlar yapıldı. Herkes haddini bilmeli bana göre Trabzonspor çok büyüktür ama Sebatsız da Trabzon olmaz. Bizim de hedefimiz var. Hiçbir zaman borç yapmayacağız. Bırakmayacağız. Konu sadece futbol değil. 400500 çocuğa spor yaptırıyorsunuz. Onları mutlu ediyorsunuz. Bölgemize bu kültürü yaymaya çalışıyoruz. Sebat Gençlik Spor'u herkese sevdireceğiz. Başka şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2022 yılı fındık rekolte tahmin çalışması yapıldı
YEREL HABERLER 2022 yılı fındık rekolte tahmin çalışması yapıldı
Trabzonspor'da kampın üçüncü günü tamamlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da kampın üçüncü günü tamamlandı
Visca: "Hedefimiz bu sezon yine şampiyon olmak ve kupayı kaldırmak" Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca: "İnşallah Şampiyonlar Ligi müziğini duyacağız"
YEREL HABERLER Visca: "Hedefimiz bu sezon yine şampiyon olmak ve ...
Manzaraya bakarken düştü, hastanede kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Manzaraya bakarken düştü, hastanede kalp krizinden ...
Trabzonsporlu Visca: Daha fazla kupa kaldırmak istiyorum
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Visca: Daha fazla kupa kaldırmak ...
Denizde kaybolan İsmail´in cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Denizde kaybolan İsmail´in cansız bedeni bulundu
Helikopter ambulans en yoğun günlerini yaz mevsiminde yaşıyor Hava 61 Helikopter Ambulans bu yılın 6 ayında 155 hastaya ulaşarak hastanelere naklini sağladı Helikopter ambulans özellikle yaz aylarında yaylalara inerek hastaların naklini gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Helikopter ambulans en yoğun günlerini yaz mevsiminde ...
Trabzon'da denizde boğulan genç 4 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Trabzon'da denizde boğulan genç 4 gün sonra bulundu
Trabzonspor´da Djaniny ve Hugo Slovenya kampında
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Djaniny ve Hugo Slovenya kampında
Ölen oğlunun müzedeki fotoğrafını görünce duygulandı
YEREL HABERLER Ölen oğlunun müzedeki fotoğrafını görünce duygulandı
Fotoğraf çekmek isterken 3 metreden düşüp hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fotoğraf çekmek isterken 3 metreden düşüp hayatını ...
Trabzonspor'da yabancı sıkıntısı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da yabancı sıkıntısı
Trabzonspor'dan Hamsik ve Abdülkadir'li forma tanıtımı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Hamsik ve Abdülkadir'li forma ...
Trabzonspor'dan eğlenceli forma tanıtım videosu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan eğlenceli forma tanıtım videosu
Harç kazanına düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Harç kazanına düşen işçi öldü
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
YEREL HABERLER Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez akciğer hastalığının tanısında ‘Kriobiyopsi’ yöntemi uygulandı
YEREL HABERLER Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez akciğer hastalığının ...
Trabzon’da feci ölüm: Harç kazanına düştü
YEREL HABERLER Trabzon’da feci ölüm: Harç kazanına düştü
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı adam yakalandı
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı adam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.