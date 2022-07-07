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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan, Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi.

Bordomavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezondan itaberen logosunda kullanacağı 5 yıldızla ilgili olarak göndermede bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hala yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı."

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