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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berat Özdemir: "Tekrar şampiyon olmak istiyoruz"

İHA

Berat Özdemir: "Tekrar şampiyon olmak istiyoruz"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, bu sezon tekrar şampiyon olmak istediklerini söyledi. Berat, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'le ise herhangi bir görüşmesi olmadığını belirtti.
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren Trabzonspor'da Berat Özdemir, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kampın ne kadar tatlısert olsa da keyifli geçtiğini belirten Berat, "Doğayla iç içeyiz. Geçen sezon Riva'da olduğu gibi burada da huzurlu bir ortam var. Umarım ilerleyen günler de böyle devam eder" dedi.

"Bu sene daha iyilerini başarıp tekrar şampiyon olmak istiyoruz"
Teknik Direktör Abdullah Avcı ile kampın ilk günlerinde yaptıkları konuşmayı anlatan Berat, "Hocamız, Ağustos ayını geçtiğimiz sezon ektiklerimizi biçebileceğimiz bir ay olarak gösterdi. Gerçekten de öyle. Bir kere şampiyonluğun tadını da aldık. Biz futbolcular bu konuda doyumsuzuz biraz. Geçen sene çok güzel hazırlandık, çok güzel bir aile olduk. Umarım bu sezon daha da iyilerini başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz"
Süper Kupa'yı kazanmak istediklerini belirten Berat, "Geçen seneden daha fazla maç oynayacağımızı biliyorum. O yüzden daha geniş bir kadromuz var ki daha da genişletmeye çalışıyoruz. Birinin performansı düşerse, onun performansını tekrar yukarı çekebilecek dengede daha iyi kalitede oyuncular var elimizde. Süper Kupa'da kazanmak istiyoruz. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedefler vardır. Hedefler de kupadır. Umarım o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp Süper Kupa'yı da camiamıza kazandırırız" dedi.

"Performans düşüklüğü yaşadım"
Berat, geçtiğimiz sezon yaşadığı performans düşüklüğüyle ilgili olarak ise, "Performans düşüklüğü yaşadığımı ben de düşünüyorum. Dibe vurup sıçramam biraz zaman aldı. Ben kendime gelene kadar takım biraz daha oturmuştu. Trabzonspor'da oynayanoynamayan oyuncu diye bir kavram görmüyorum. Burası Türkiye'nin en büyük camiası, görev alan ya da almayan oyuncu vardı. Ben saha içinde görev almadığım zamanlarda saha dışında tüm takım arkadaşlarıma elimden gelen desteği vermeye çalıştım. Takımın moral ve motivasyonunu yukarı çekmeye çalıştım. Belki de şampiyonluk böyle geldi. Şampiyonluklar da böyle gelecek. Şampiyonluklarda oynayan oyunculardan çok belki de oynamayan oyuncuların başarıları daha fazladır. Görev aldığım maçlarda elimden geleni yapmaya çalıştım. Görev almadığım maçlarda ise takım arkadaşlarıma destek vermeye çalıştım" diye konuştu.

"Hull City ile benim bir görüşmem olmadı"
Hull City'ye transferiyle ilgili gelen soruya ise Berat, "Acun başkana saygılarımı iletiyorum. Ben zannetmiyorum ki Türk bir oyuncunun yurt dışında ülkesini temsil etmek gibi bir hayali olmasın. Benim bir görüşmem olmadı. Sanıyorum başkan ve hocamızla bir görüşme olmuş" cevabını verdi.

"Ben ailemi kutlamalara çağırmadım"
Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili olarak ise Berat, "Ben ailemi kutlamalara çağırmadım. Ben duygusal bir insanım. Onlar benden daha duygusal. Başka bir kulüp böyle bunu kutlayamazdı. Antalyaspor maçında taraftarlarımızın sahaya girdiği bir video var. Hala arada açıp açıp o videoları izliyorum. Yurt dışında da birçok kulübe öncü olduk. Ne mutlu bize. Umarım tekrarlarını da yaşarız" açıklamasını yaptı.

"Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak"
Şampiyonlar Ligi'yle ilgili olarak ise Berat, "Futbolun zirvesi. Öncelikle hedefimiz gruplara kalmak. Gruplara kalarak o Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon'a defalarca dinletmek istiyoruz. Trabzon halkı Trabzonspor camiası oraları hak ediyor. Bizim de tek hedefimiz oralarda tutunabilmek. İlk hedefimiz gruplara kalmak ama Santiago Bernabeu Stadyumu'nu görmeyi çok istiyorum. Kat kat tribünler çok hoşuma gidiyor. Güzel bir deplasman olabilir ama Trabzon daha zor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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